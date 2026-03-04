Bratislavská vodárenská spoločnosť daruje Kyjevu v rámci pomoci elektrocentrálu s prívesným vozíkom

BRATISLAVA - Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) v rámci humanitárnej pomoci pre podporu kľúčovej infraštruktúry darovala Kyjevu elektrocentrálu s prívesným vozíkom. Informovali o tom z BVS.
„BVS má v súčasnosti prevádzku výroby vody zabezpečenú inými elektrocentrálami a predmetné zariadenie už nie je pre spoločnosť nevyhnutné. Aj preto sme sa rozhodli techniku darovať mestu, v ktorom môže významne pomôcť,“ skonštatoval hovorca BVS Matúš Stračiak.
Vodárenská spoločnosť týmto krokom deklaruje svoju solidaritu s ukrajinskými mestami a podporovaním obnovy a fungovaním verejných služieb v Kyjeve, ktoré sú dlhodobo vystavované vojnovým rizikám a výpadkom energií. Humanitárnu pomoc navrhla poslať Odboru priemyslu a rozvoja podnikania výkonného orgánu Kyjevskej mestskej rady. Zameraná je na podporu fungovania kľúčových služieb pre obyvateľov.
Pomoc uskutočnia formou darovacej zmluvy o dobročinnom darovaní majetku. Je súčasťou pokračujúcej pomoci zo strany hlavného mesta. Minulý týždeň bratislavské mestské zastupiteľstvo schválilo poskytnutie dotácie vo výške 120.000 eur na nákup štyroch dieselových generátorov a 40 prenosných benzínových generátorov pre partnerské mesto Kyjev. Dotáciu dostane nezisková organizácia Človek v ohrození na projekt Svetlo a teplo pre Kyjev.