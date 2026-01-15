Adela a Viktor v exkluzívnom rozhovore: Po zákaze povedali viac ako pred ním! Rana aj pre televízie?!

BRATISLAVA - Nevzdali sa! Viktor Vincze prijal opätovné pozvanie do Trochu inak s Adelou. (Nielen) láska bude teda témou prvého rozhovoru, ktorý bol v rámci novej formy šou nahrávaný v divadle.
Prešlo pár mesiacov odkedy sa vo verejnoprávnej STVR rozhodli zatiahnuť ručnú brzdu a neodvysielať rozhovor s Viktorom Vinczem v Adelinej talkshow Trochu inak. Tá po tomto rozhodnutí zdvihla kotvy a z televízie sa presunula do online prostredia, kde bude v rôznych formátoch prinášať fanúšikom to, na čo sú u nej zvyknutí - rozhovory so zaujímavými osobnosťami, ktoré majú hĺbku, ale aj láskavý humor.
Fero Joke poskytol Adele PRVÝ rozhovor po škandále: Tí chalani ma verejne popravili!
A ako celý rozhovor prebiehal? „Myslím, že sme boli viac uvoľnení, ľudí sme viac vzali do našej obývačky. A kým predtým nepadlo ani slovo o Markíze, či STVR a napriek tomu ho televízia vystrihla, vďaka nej sme sa teraz týmto témam už vyhnúť nemohli,“ povedal nám Viktor, čím naznačil, že tento rozhovor bude určite pikantnejší ako jeho pôvodná verzia.
Adela bola o čosi osobnejšia a jej slová chytia za srdce. „Úplne otvorene sme sa rozprávali, veľmi ma to s ním bavilo. Odporúčam každému urobiť rozhovor so svojim partnerom pred obecenstvom, lebo som sa tak na Viktora pozerala a som si opäť potvrdila, aký je rozumný, múdry, rozhľadený, aký bol aj veľmi vtipný, takže som sa naňho pozerala s takou hrdosťou. A ešte sme si do toho aj pekne ponakladali, lebo to my tak radi robíme, takým drsnejším humorom, čiže ľudia môžu naozaj zacítiť našu úplne autentickú komunikáciu, v ktorej sme nič neprikrášľovali. Pre niekoho to môže byť zaujímavé a vzácne, pre niekoho nie, ale viem, že ten pocit z toho rozhovoru bol taký žiarivý a veľmi fungujúci, tak sa na to veľmi teším,“ odhalila Adela svoje pocity z rozhovoru, ktorý už 15. januára uzrie svetlo sveta na YouTube, HeroHero a ako podcast.
A Viktor svojej manželke nezostal nič dlžný. „Adelkine rozhovory sú aj preto výnimočné, lebo z nich dýcha život – ktorý sa odohráva pred očami diváka v reálnom čase. Nikto v československom priestore nevedie rozhovory tak, ako Adelka. A to by som vám povedal aj v prípade, keby som nebol jej manželom. Ona je unikátna, preto sa aj hostia cítia unikátne a následne aj diváci. Je to win win win, pre každého zúčastneného,“ nešetrí slovami chvály Viktor. Výsledok ich spoločného rozhovoru bude dostupný online už tento štvrtok.
Viac informácií o Trochu inak s Adelou nájdete na www.trochuinak.com.
