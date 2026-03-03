Hrozná scéna na zastávke MHD: Násilného páchateľa zachytila kamera, trúfol si na starších a bezmocných občanov!

BRATISLAVA - Prepad za bieleho dňa. Násilníci sa už neboja ničoho. Práve toho boli svedkami cestujúci a vodič vozidla MHD v Bratislave. Dvojica starších ľudí musela čeliť náhlemu útoku neznámeho muža. Všetko dokonca zachytila kamera. Polícia už prípad vyšetruje a záber z kamery vyzerá skutočne dramaticky.
VIDEO Páchateľov zachytila kamera vodiča MHD:
Celý incident už rieši polícia, ktorý záber zverejnila na sociálnej sieti. Na ňom je vidieť, ako sa jedno z vozidiel mestskej hromadnej dopravy približuje k zastávke na ulici Trnavská. Za bieleho dňa tam neznámy muž prepadol starších občanov.
Prepad na zastávke a následný útek
Polícia sa aj na základe tohto statusu snaží od verejnosti zistiť, či páchateľa aspoň z týchto uhlov nespoznávajú. "Policajti druhého bratislavského okresu sa obracajú na verejnosť so žiadosťou o pomoc v súvislosti s objasňovaním prečinu výtržníctva, ktorého sa dopustil doposiaľ neznámy páchateľ v pondelok 9. februára 2026. Podľa doterajších informácií na ulici Trnavská cesta krátko pred 12:00 hodinou na zastávke MHD Sabinovská fyzicky napadol doposiaľ neznámu staršiu pani a následne aj staršieho pána, ktorým spôsobil doposiaľ nezistený rozsah zranení a následne sa dal na útek," tvrdí polícia.
Touto cestou polícia vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti staršej ženy a muža na priloženom videu, k ich súčasnému pohybu alebo pobytu, aby ich oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení prípadne formou súkromnej správy na profile na sociálnej sieti Facebook.