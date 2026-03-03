Faux pas ako hrom! Rezort diplomacie poslal Slovákom na Blízkom východe SMS s chybnou informáciou!

BRATISLAVA - SMS správa, ktorá mala pomôcť Slovákom uväzneným na Blízkom východe, obsahovala nesprávne informácie. Za chybu sa ospravedlnil už aj rezort zahraničných vecí.
Na faux pas upozornila nová posila SaS, bývalý diplomat Ivan Novotný. „SMSku, ktorú vidíte dole, mi preposlala Kristína. Slovenka, ktorá mala v blízkom čase cestovať do Izraela a ktorá sa zodpovedne zaregistrovala na našom rezorte diplomacie. Mestá na Blízkom východe sú pod paľbou iránskych rakiet a uviazli v nich aj Slováci. Celkom prirodzene očakávajú od svojho štátu pomoc. Aspoň vo forme spoľahlivej komunikácie, prípadne aj asistencie s návratom do vlasti,“ uviedol.
Ministerstvo na čele s Jurajom Blanárom (Smer-SSD) však podľa neho potom, ako zabezpečilo vládny špeciál z Jordánska, poslalo ľudom, ktorí sú v ohrození života SMSku s nesprávnou adresou pre evakuáciu. „Emailová adresa pre evakuáciu má byť na MOKC – Medzinárodné Operačné Krízové Centrum. No namiesto MOKC, je to MOCK. Namiesto mokc-mzv@mzv.sk je v SMS uvedené, že sa majú ohrození občania obrátiť na mock-mzv@mzv.sk,“ vysvetlil.
„Je to chyba. Za normálnych okolností by sme si z Blanára urobili srandu a poukázali na slovnú hračku – mock v angličtine znamená napodobenina/falošný. Že je vlastne taký mock-minister. Falošná napodobenina ministra zahraničných vecí. Ale dnes nie. Toto dnes nie je len chyba. Je to Blanárové flagrantné zlyhanie, ktoré mohlo niekomu ohroziť zdravie a dokonca ohroziť život,“ tvrdí.
„Na chybu som MZV upozornil a som presvedčený, že v krátkom čase bude uviaznutým zaslaná opravná SMS s ospravedlnením a potvrdenou možnosťou evakuácie. Nech sú doma všetci čím skôr a zdraví. Blanárov amaterizmus však musí skončiť. Nie pre chybnú SMS. Ale preto, že ďalšia jeho chyba, ktorá je len otázkou času, sa možno nebude dať tak ľahko opraviť,“ dodal.
Rezort zahraničných vecí si chybu priznal. „Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR sa ospravedlňuje za chybnú informáciu v SMS správe, ktorá bola dňa 2. marca 2026 odoslaná občanom SR nachádzajúcim sa v Jordánsku,“ uviedli.
„Chybu v e-mailovej adrese v rámci SMS správy, ktorá vznikla zlyhaním ľudského faktora, sme zaregistrovali ešte včera okamžite po jej odoslaní, pričom obratom sme dotknutým občanom zaslali ďalšie dve SMS správy s ponukou konkrétnych evakuačných letov na 5. a 6. marca. Bezpečnosť občanov SR touto chybou nebola nijako ohrozená,“ uviedol generálny riaditeľ konzulárnej a medzinárodnoprávnej sekcie MZVEZ SR Igor Pokojný a doplnil, že boli prijaté opatrenia s cieľom predísť podobným omylom. Zdôraznil tiež, že vyhodnotenie jednotlivých postupov či reakcií na dopyty občanov prebehne po ukončení evakuačného procesu.