AKTUÁLNE Akcia KAJÚCNIK: Inšpekcia mala zadržať Jána Čurillu a jeho kolegov!

BRATISLAVA - Vyšetrovateľ špecializovaného tímu VERITAS Úradu inšpekčnej služby dnes v ranných hodinách vykonal rozsiahlu policajnú akciu pod názvom „KAJÚCNIK“.
Akcia prebiehala v spolupráci s pohotovostnými policajnými útvarmi z krajských riaditeľstiev Policajného zboru. Počas nej boli obvinené a zároveň zadržané osoby z policajného aj civilného prostredia. Akcia prebiehala na území Bratislavského, Nitrianskeho a Banskobystrického kraja.
"Na základe dôkaznej situácie vyšetrovateľ špecializovaného tímu ÚIS obvinil 4 súčasných a 2 bývalých policajtov a 1 civilnú osobu zo závažnej trestnej činnosti - vydierania a zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktorej sa mali dopúšťať organizovanou formou. Okrem obvinených boli zadržané aj dve podozrivé osoby," informoval rezort vnútra.
Z dôvodu aby nedošlo k zmareniu vyšetrovania a mareniu prebiehajúcich procesných úkonov, nateraz nie je možné poskytnúť k prípadu žiadne bližšie informácie.
Akcia by podľa medialzovaných informácií mala súvisieť so zadržaním bývalých vyšetrovateľov NAKA z okolia Jána Čurillu. Informuje o tom portál Aktuality. Majú byť medzi nimi Ján Čurilla, Pavol Ďurka, Branislav Dunčko a Alžbeta Farkašová, ktorá doteraz stíhaná nebola. Ich advokát Peter Kubina pre portál povedal, že si po nich prišla "armáda kukláčov." Pavla Ďurku mali zadržať pri škôlke, kam bol bol odniesť malú dcéru. Medzi zadržanými má byť aj prokurátor generálnej prokuratúry Michal Šúrek.
Pavol Ďurka a Branislav Dunčko čelia spolu trestnému stíhaniu v prípade zneužívania právomoci. Obžalobu pre vážne procesné chyby nedávno odmietol sudca mestského súdu. Ďurka je spolu s prokurátorom Šúrekom stíhaný aj v kauze takzvaných technických spisov. Farkašová doteraz stíhaná nebola.
K prípadu sa vyjadril aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), ktorý odkázal, že zákon musí platiť pre všetkých. "Dnes som bol informovaný Úradom inšpekčnej služby o policajnej akcii s názvom KAJÚCNIK. Podľa dostupných informácií ide o závažné podozrenia, v rámci ktorých boli obvinené a zadržané osoby z policajného aj civilného prostredia.," uviedol.
Ak sa podľa neho potvrdí, že niekto zneužil uniformu, svoju právomoc alebo dôveru štátu, musí niesť plnú zodpovednosť bez ohľadu na svoje postavenie. "To je princíp, na ktorom musí stáť dôveryhodný a spravodlivý štát. Zákon a spravodlivosť musia platiť pre každého rovnako. Bez výnimky," dodal.
Bývalý minister vnútra Roman Mikulec (SLOVENSKO) naopak tvrdí, že "tak to vyzerá, keď je vo funkcii niekto, kto na to mentálne nemá." Čurillovci podľa neho čelia obvineniam už viac ako štyri roky. "Neutekajú, nebránia sa výsluchom, úkonom, vypovedajú a znášajú tie nezmyselné útoky, za ktoré im musí Šutaj Eštok zaplatiť a ospravedlniť sa," uviedol
"Súd neprijal obžalobu na čurillovcov a konštatoval, že vyšetrovateľ inšpekcie bol a je zaujatý. Napriek tomu ich znova zadržali s pomocou hrubej sily, s kukláčmi a dokonca v škôlke. Trápne, pochybné a hodné akurát tak sedláka, čo si potrebuje dokazovať, aký je on hráč. A pritom je to sr*č," odkázal.