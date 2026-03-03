Zásah hasičov v plnom nasadení: Požiar garáže v Cigli pomáhali likvidovať aj dobrovoľné zbory

CIGEĽ - Zásah profesionálnych i dobrovoľných hasičov si v pondelok (2. 3.) popoludní vyžiadal požiar garáže rodinného domu v Cigli v okrese Prievidza. Príčiny vzniku požiaru zisťujú. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne o tom v utorok informovalo na sociálnej sieti.
Pri udalosti zasahovali šiesti príslušníci HaZZ z Prievidze s dvoma kusmi techniky, asistovali im členovia Dobrovoľných hasičských zborov obcí Cigeľ, Koš a Lehota pod Vtáčnikom.
V požiarom zasiahnutom objekte sa nik nenachádzal, oheň sa pri príchode hasičov na miesto snažil neúspešne uhasiť majiteľ pomocou záhradnej hadice. „Príslušníci HaZZ zasahujúci v dýchacích prístrojoch nasadili za účelom lokalizácie požiaru a ochladzovania okolia požiariska postupne dva hasebné prúdy. Následne prehľadali vnútorné priestory rodinného domu, ktorý bol zadymený,“ opísal HaZZ.
Po lokalizácii požiaru hasiči pomocou pretlakového ventilátora odvetrali postihnuté priestory za postupného vynášania vecí a tlakových nádob z požiarom zasiahnutej garáže. „Po likvidácii požiaru krátko pred 17.30 h miesto udalosti skontrolovali termokamerou a následne odovzdali príslušníkom polície,“ doplnil HaZZ.