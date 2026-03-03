Slávny herec RUŠÍ prácu: Priznal BOJ S RAKOVINOU... Vyliečiť sa nemôže!

LOS ANGELES - Herec známy z kultového hororu „The Evil Dead“ šokoval fanúšikov. Bruce Campbell priznal, že bojuje s rakovinou. Hoci ide o formu, ktorú je možné liečiť, úplné vyliečenie podľa jeho slov možné nie je.
Smutnú správu zverejnil v pondelok prostredníctvom odkazu fanúšikom. „Ahojte, dnes sa zdravotným problémom zvykne hovoriť ‚príležitosť‘, tak sa toho budem držať – jednu takú práve mám,“ napísal s typickým nadhľadom. Následne však zvážnel. „Ide o typ rakoviny, ktorý je liečiteľný, no nie vyliečiteľný. Ospravedlňujem sa, ak je to pre vás šok – pre mňa to bol tiež.“
Podrobnosti o diagnóze prezradiť nechce, no priznal, že jeho pracovné plány sa výrazne zmenia. Liečba bude mať prednosť pred všetkým ostatným. „Vystúpenia, fanúšikovské cony aj práca vo všeobecnosti musia ísť bokom,“ uviedol. Najbližšie mesiace sa chce sústrediť najmä na svoje zdravie a urobiť maximum pre to, aby sa počas leta dostal do čo najlepšej formy. Z tohto dôvodu ruší viaceré plánované vystúpenia na letných podujatiach.
„Liečba a pracovné záväzky nejdú vždy ruka v ruke,“ priznal otvorene. Napriek vážnej situácii však nestráca optimizmus. Na jeseň by sa rád vydal na turné k svojmu novému filmu „Ernie & Emma“, v ktorom nielen hrá hlavnú úlohu, ale postavil sa aj za kameru ako režisér. Fanúšikov napokon uistil, že sa nevzdáva. „Som tvrdý starý chlap... a plánujem tu ešte nejaký čas zostať,“ odkázal odhodlane.