Prvý repatriačný LET už smeruje na Slovensko: Strach z iránskej vojny vystrieda domov a zvítanie sa s rodinami!

BRATISLAVA - Práve v týchto chvíľach už za pomoci vojenského špeciálu Spartan C-27J prichádzajú prví uviaznutí Slováci z Blízkeho východu. Smerujú sem Izraela a Jordánska na Slovensko.
Prvé informácie priniesli ministerstvá obrany, vnútra a zahraničných vecí na sociálnej sieti. "Práve vezieme prvých našich občanov z Izraela a Jordánska bezpečne domov vojenským špeciálom Spartan C-27J," napísali. V krízovom tíme na dovoz občanov z Blízkeho východu sa pritom angažuje niekoľko tisíc ľudí.
Priorita je bezpečnosť občanov pri prevoze, tvrdia ministerstvá
"S ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a ministerstvom vnútra SR je bezpečnosť každého jedného človeka a návrat k tým, ktorí ich s láskou očakávajú na Slovensku našou prioritou. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na tejto náročnej operácii podieľajú Ozbrojené sily Slovenskej republiky Nech je toto začiatok pokojného a bezpečného návratu pre všetkých," dodali rezorty.
Rezort vnútra plánuje ešte ďalšie repatriačné lety na najbližšie dva dni.