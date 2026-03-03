HRÔZA na priecestí v Nových Zámkoch: AUTENTICKÉ VIDEO ukazuje osudné sekundy! Nasledoval tvrdý náraz a OHEŇ

NOVÉ ZÁMKY - Tragická zrážka na priecestí v Nových Zámkoch opäť ukázala, aké rýchlo môže riskovanie na koľajniciach skončiť fatálne. Autentické video, ktoré polícia zverejnila, zachytáva moment, keď vodič kamióna vošiel na koľaje počas spúšťania závor a prichádzajúci vlak už nedokázal zrážke zabrániť. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre všeobecné ohrozenie a polícia pripomína, že vlak nezastaví na pár metroch a priecestie nie je miesto na riskovanie.
Polícia zverejnila autentické video z tragickej nehody, ktorá sa odohrala pred niekoľkými dňami na železničnom priecestí v Nových Zámkoch. Zábery zachytávajú moment, keď 43-ročný vodič nákladného ťahača vošiel na koľaje v čase, keď sa začali spúšťať závory. Prichádzajúci vlak už nedokázal zrážke zabrániť.
Rušňovodič bol na mieste podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom. U vodiča kamióna bude prípadné požitie alkoholu predmetom skúmania po vykonaní pitvy. "Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia," uviedla nitrianska krajská polícia k nehode.
Rozhodujú sekundy
Zverejnené zábery majú podľa polície slúžiť ako varovanie pre všetkých vodičov. Ukazujú, ako rýchlo sa môže bežná jazda zmeniť na tragédiu. Vlak nedokáže zastaviť na pár metroch – jeho brzdná dráha je dlhá stovky metrov a rušňovodič nemá šancu reagovať tak rýchlo, ako si mnohí myslia.
"Ak sa ocitnete medzi závorami na železničnom priecestí: nečakajte, nepanikárte, konajte okamžite. Ak sa vozidlo stalo nepojazdným, opustite ho, choďte do bezpečnej vzdialenosti," radí polícia s tým, že treba zavolať na linku 158 alebo 112 a informovať dispečera o vzniknutej situácii. "Ak je auto pojazdné, nezabúdajte, že závory sú skonštruované tak, aby sa dali preraziť," pripomína polícia a zdôrazňuje, že škoda na majetku je zanedbateľná v porovnaní so záchranou života.
Polícia upozorňuje, že železničné priecestie nie je miesto, kde sa oplatí riskovať. Obchádzanie spustených závor či vjazd na priecestie pri blikajúcom červenom svetle patrí medzi najčastejšie príčiny tragických nehôd. "Neriskujte pre pár ušetrených sekúnd," apelujú policajti.