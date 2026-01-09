Viktor Vincze napokon v Trochu inak BUDE! Kedy a kde zverejní Adela rozhovor so svojim mužom?!

BRATISLAVA - Nič nekončí! Talkšou Trochu inak s Adelou patrila dlhé roky k stáliciam verejnoprávnej televízie. Na Dvojke jej ale zazvonil umieračik, a to z principiálneho rozhodnutia samotnej moderátorky. Relácia ako taká však nezomrela.
Adela Vinczeová s producentom Danielom Rabinom po rokoch odkráčali z Mlynskej doliny po tom, čo generálna riaditeľka Martina Flašíková s programovým riaditeľom Petrom Begányim ohŕňali nosom nad výberom "nepriechodného" hosťa do Adelinho programu. Pre ozvláštnenie novej jesennej sezóny si ako prvého hosťa Adela pozvala do žltého kresla svojho manžela Viktora. Tento zámer však dohnal vedenie STVR k radikálnemu rozhodnutiu. Rozhovor sa rozhodli neodvysielať, o čom Adelu vopred informovali. „V jesennej sérii relácie Trochu inak s Adelou sa Viktor Vincze medzi hosťami neobjaví. Ako verejnoprávny vysielateľ vnímame aj širší kontext a rozhodli sme sa, že tento hosť v aktuálnej sezóne nebude súčasťou relácie,“ písalo sa v stanovisku telerozhlasu k neodvysielaniu rozhovoru.
Do nového roka však relácia prichádza s veľkými zmenami a novinkami. Kto bude jedným z prvých hostí novej éry šou? Áno, hádate správne. Viktor Vincze. Relácia Trochu inak s Adelou tak vstupuje do novej etapy. Od 15. januára bude fungovať predovšetkým v online priestore - na YouTube, platforme HeroHero aj ako audio podcast na ZAPO. Zároveň však talkšou pokračuje aj v Divadle L+S, kde si do žltého kresla ako jeden z prvých Adeliných hostí sadne už 10. januára práve Viktor Vincze. Rozhovor s Viktorom Vinczem si môžu fanúšikovia vychutnať v online priestore už 15. januára.