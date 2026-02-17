Krutá poprava v Dunaji: Walter nemal zľutovanie, Magde priložili k hlave zbraň! Takto to prežívala herečka

BRATISLAVA – Monika Szabó sa v seriáli Dunaj, k vašim službám príliš dlho neohriala. Magdu stvárňovala asi rok a pol a potom do jej života tvrdým spôsobom vstúpil Walter Klaus. Pomstil sa jej za pomoc odbojárom.
Monika Szabó nastúpila do seriálu Dunaj, k vašim službám na jeseň roku 2024. Stvárňuje v ňom Magdu, ktorá sa rozhodla pomáhať slovenským odbojárom a na to aj doplatila. A to drastickým spôsobom. V časti vysielanej 17. februára, sa s ňou diváci teda videli poslednýkrát.
Odhalili ju totiž nacisti a Walter Klaus (Ján Koleník) rozhodol o jej poprave. Pred zhromaždenými zamestnancami Dunaja jednoducho oznámil, že majú medzi sebou zradcu. Napínavé scény plné strachu a obáv vyvrcholili v momente, keď Walter vyzval Krügera (Juraj Slezák), aby s ňou rýchlo skoncoval... V seriáli postava Moniky Szabó vydržala teda od siedmej po trinástu sériu. Nadšená nebola ani predstaviteľka Magdy, Monika Szabó: „Prvýkrát som zažila smrť postavy uprostred roztočeného seriálu. Tvorcovia sa tak rozhodli a ja som to mohla jedine akceptovať. Ťažko som to prijímala, ale už som sa s tým zmierila. Všetko má svoj začiatok, aj svoj koniec. Keď sa lúčiš s nejakou postavou, je to ako keby sa lúčiš so svojim blízkym. Nakrúcanie poslednej scény bolo náročné. Keď mi Janko Slezák priložil zbraň k hlave, bolo to veľmi nepríjemné. Nasnímať môj výraz si vyžiadalo asi 8 záberov a po každom sme sa vrúcne objali.“
O svoju lásku tak prišiel Lacko, ktorého stvárňuje Filip Šebesta: „Magdina a Lackova seriálová linka sa nečakane preťala. Tešil som sa, že sa náš príbeh, ktorý dodával nádej, bude rozvíjať, ale žiaľ, taká bola doba. Je veľmi smutné, že Monika z Dunaja odchádza. Pracovalo sa mi s ňou úplne úžasne, je to skvelý človek, nielen osobnostne, aj profesionálne. Mohol som sa o ňu vždy oprieť. Bude mi veľmi chýbať, lebo ona bola vždy tá, ktorá prinášala úsmev a dobrú energiu na pľac,“ povedal herec, ktorý v seriáli prežije hlboký smútok. Ako sa bude vyvíjať osud Lacka, ale aj ďalších postáv v Dunaji, sledujte každý utorok a štvrtok o 20.30 na Markíze.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%