Manželka známeho speváka má postavu ako lusk: V minulosti ale vážila 100 kíl! Spoznali by ste ju?

BRATISLAVA - Manželka hudobníka Majselfa, dnes vzbudzuje pozornosť dokonalou postavou a pôvabom. Lenže nie vždy to tak bolo. Pred viac ako 13 rokmi bojovala Júlia s veľkou nadváhou.
Krásnu Júliu by ste pred pár rokmi ani nespoznali. „Pred viac ako 13 rokmi som mala takmer 100 kíl. Za sebou onkologickú liečbu. Pred sebou rodinu, o ktorú sa bolo treba postarať. Nemala som priestor sa ľutovať. Nemala som čas sa rozpadnúť. Bola som ten typ ‚prežijem všetko, idem ďalej‘,“ priznala hudobníkova manželka na sociálnych sieťach.
Dnes sa na tieto roky pozerá ako na lekcie, ktoré z nej spravili ženu, ktorou je dnes. „Tak, ako sa dá telo premeniť, vyformovať, posilniť, tak presne rovnako sa dá pracovať aj so svojou hlavou. So svojím vnútrom. So sebou. Naša myseľ je ako počítač. A to, čo v nej beží, sa skôr či neskôr začne zobrazovať aj navonok,“ dodala.
Júlia nezatajila ani, že má spravené prsia a zväčšené pery, čo jej dnes niektorí vyčítajú. Napriek tomu jej fanúšikovia ocenili úprimnosť a motivujúce posolstvo: „Vždy sa dá ísť ďalej. Vždy sa dá niečo zmeniť. Keď tú silu začneme hľadať v sebe.“
Na svojej sociálnej sieti pridala aj fotografie porovnávajúce jej minulosť a prítomnosť – z čias, keď sa súťažne venovala fitnessu, a obdobia, keď vážila takmer 100 kíl so svojimi prirodzenými proporciami. A rozdiel je nielen značne viditeľný, ale aj veľmi inšpiratívny.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%