Prvým tohtoročným bábätkom v žilinskej pôrodnici je chlapec Sebastián

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
ŽILINA - Prvým tohtoročným bábätkom narodeným v žilinskej pôrodnici je chlapec Sebastián. S mierami 4420 gramov a 51 centimetrov sa narodil v piatok o 11.40 h. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina o tom informovala na sociálnej sieti.
„Aj pri tejto maminke a bábätku stáli pred, počas i po pôrode naše tímy z oddelenia gynekológie a pôrodníctva a oddelenia neonatológie. S láskou i nedočkavosťou sa už teraz tešíme na všetky malé zázraky, ktoré nám prinesie rok 2026,“ uviedli z nemocnice.