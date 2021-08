Slávny Čech odkryl TRAUMY z detstva: Učiteľ ho brutálne PONÍŽIL... Počúral sa!

Karel Šíp už dlhé roky vo svojej relácii Všechnopárty spovedá mnohých hostí. Pred pár dňami si vyskúšal, aké to je byť v ich koži, keď poskytol rozhovor magazínu Reflex. Obľúbený moderátor otvorene odpovedal napríklad na to, ako ho ovplyvnil koronavírus, hovoril o úspechu a v spomienkach sa vrátil i do detstva.

Moderátor okrem iného spomínal na učiteľa zo základnej školy. „Vokroj uznával telesné tresty. Často z neho išiel strach. Raz som sa počas hodiny hlásil, že chcem ísť na záchod, avšak nevyvolal ma. Skrúcal som sa od bolesti a hanbil som sa to povedať nahlas. Tak som to radšej pustil do nohavíc,” priznal Šíp v rozhovore.

Zdroj: ČT

Ako ďalej dodal, zo strany učiteľa nasledovalo krátko nato veľké poníženie. „Vyvolal ma k tabuli. Mal som na nohách biele plátenky a keď mi to stekalo dole, tak zmenili farbu. Pred tabuľou sa ma pred všetkými pýtal, čo s nimi mám. Nabádal ma k tomu, aby som sa pred dievčatami priznal, že som sa počúral,” pokračoval v spomínaní moderátor. Avšak nezľakol sa a našiel si aj skvelú výhovorku. „Povedal som mu, že nám deň pred tým priviezli uhlie a ja som pomáhal, tak sú špinavé od uhlia. On určite pochopil, že to bolo klamstvo, avšak bolo to také autentické a pohotové, že to nechal bez povšimnutia,” uzavrel.

Šíp hovoril tiež o tom, že mu spomínaný učiteľ viazal ľavú ruku za chrbát a nútil ho písať pravou. Bol totiž ľavák a takýmto spôsobom sa ho usiloval preučiť. Moderátor spomínal aj na svojich rodičov a časy, keď bol kvôli ich zaneprázdnenosti často doma sám.

