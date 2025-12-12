Ďalší BURAN v politike! Namiesto mozgu máte oriešok, zaútočil na novinárku a chcel jej vytrhnúť mikrofón

VARŠAVA - Napätá výmena názorov v poľskom parlamente prerástla do otvoreného konfliktu. Senátor strany Právo a spravodlivosť (PiS) reagoval na otázky novinárky verejnoprávnej televízie urážkami a pokusom zasiahnuť do jej práce.
Incident v zákulisí Sejmu
V priestoroch poľského Sejmu sa odohrala nepríjemná konfrontácia medzi senátorom Wojciechom Skurkiewiczom zo strany Právo a spravodlivosť (PiS) a reportérkou verejnoprávnej televízie TVP Justynou Dobrosz-Oraczovou. Novinárka sa ho pýtala na postoj k americkým návrhom týkajúcim sa ukončenia vojny na Ukrajine a na diskusie o prípadnom obnovení vzťahov s Ruskom.
Reakcia politika bola okamžitá a emotívna. Namiesto vecných odpovedí prišli osobné útoky a situácia sa rýchlo vyostrila.
Nepríjemné otázky o dvojitom metri
Dobrosz-Oraczová pripomenula, že politici PiS v minulosti tvrdo kritizovali Donalda Tuska za zbližovanie s Moskvou, ktoré bolo v súlade s vtedajšou politikou administratívy prezidenta Baracka Obamu. Zaujímalo ju preto, prečo dnes strana prakticky nevyslovuje kritiku voči Spojeným štátom za ich aktuálny prístup k Rusku a Ukrajine.
Senátora zároveň konfrontovala s otázkou, prečo Poľsko – napriek deklarovaným dobrým vzťahom s Washingtonom – nebolo prizvané k rokovaniam o navrhovanom mierovom pláne.
Vyhýbavé odpovede a politické frázy
Skurkiewicz reagoval vyhlásením, že ide o „vyjednávacie karty“ a tvrdil, že novinárka sa mýli v základných súvislostiach. Podľa neho existuje rozdiel medzi takzvanou koalíciou ochotných a bilaterálnou spoluprácou, pričom tieto roviny sa podľa jeho slov zamieňajú.
Ako uvádza portál WP Wiadomości, senátor v rozhovore opakoval naratívy blízke Donaldovi Trumpovi a postupne stočil diskusiu aj k Angele Merkelovej. Novinárka ho upozornila, že bývalá nemecká kancelárka už niekoľko rokov nie je vo funkcii.
Urážka a fyzický zásah
Situácia sa zlomila vo chvíli, keď Skurkiewicz použil osobnú urážku a naznačil, že novinárka „nemá namiesto mozgu nič viac než oriešok“. Dobrosz-Oraczová reagovala tým, že senátor sa vyhýba odpovediam a zodpovednosť za kritizovaný mierový plán presúva z USA na Európsku úniu.
Zároveň poznamenala, že Poliaci si zaslúžia serióznu debatu, pretože ide o inteligentnú verejnosť. To politika ešte viac rozčúlilo.
„Vypnem vám ten mikrofón“
Rozčúlený senátor sa následne natiahol k mikrofónu, ktorý mala reportérka pripnutý na oblečení, a vyhlásil, že jej ho vypne. Novinárka sa okamžite ohradila s tým, že ide o zásah do jej osobnej integrity a požiadala ho, aby sa jej nedotýkal.
Skurkiewicz jej výhrady bagatelizoval a obvinil ju z preháňania. Rozhovor sa tým skončil. Podľa portálu Onet Wiadomości na ňu politik pri odchode ešte ironicky zakričal na rozlúčku: "Tak ahoj!"
Šok po vysielaní
Dobrosz-Oraczová po odvysielaní reportáže priznala, že ju incident hlboko zasiahol. Uviedla, že počas štvrťstoročia práce v Sejme sa s podobným správaním ešte nestretla a nikdy nezažila, aby sa politik pokúsil zasiahnuť do techniky novinára.
Ospravedlnenie nepríde
Portál WP Wiadomości následne senátora kontaktoval s otázkou, či sa chystá ospravedlniť. Skurkiewicz odpovedal stručne, že nie, a rozhovor ukončil.