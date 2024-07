Heribanová skončila na URGENTE: Osa ju bodla do... Uff, to je fakt DESIVÉ miesto!

Tamara Šimončík Heribanová (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Osy k letu neodmysliteľne patria... No zatiaľ čo niektorých ľudí len nepríjemne otravujú, iným môže ísť pri strete s nimi až o život. Stačí jedno bodnutie a katastrofa je na svete. K tejto skupine ľudí, našťastie, Tamara Heribanová (39) nepatrí, no nepríjemnú skúsenosť s nimi má tiež. Skončila na urgente. Osa ju totiž bodla na fakt desivé miesto!

Obľúbená slovenská spisovateľka Tamara Heribanová si odteraz bude dávať na hmyz ešte väčší pozor, ako doposiaľ. Má za sebou totiž veľmi nepríjemnú skúsenosť s osou. O svojom zážitku prehovorila na sociálnej sieti Instagram, kde zverejnila aj video svojej opuchnutej tváre.

Nepríjemný hmyz ju totiž bodol rovno do očného viečka. Okamžite preto putovala do nemocnice a rovno na urgent. „Osa v oku nie je nič príjemné. Ďakujem z celého srdca skvelým zdravotníkom na urgente v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku, že ma vyšetrili a výrazne pomohli,“ napísla k záberom s tým, že neprešlo ani 24 hodín a viečko je v poriadku.

Tešila sa však predčasne. „Ja som bola včera už odpuchnutá a tešila som sa, no dnes som sa zobudila a takmer celá tvár veľký opuch, obe strany. Snáď to prejde bez liekov. Mám predpísané, ale moc sa mi do nich nechce,“ priznala neskôr v komentároch. Prajeme teda skoré zotavenie!