Dobre vedieť! Fero Joke má novú vášeň: To nie je "joke", ale poriadne adrenalínová realita

BRATISLAVA - O smiech i dobrú náladu nebude núdza! V šou Dobre vedieť sa o to okrem iných postarajú Fero Joke a Juraj Šoko Tabaček.
Štvrtá epizóda šou Dobre vedieť na JOJke je nabitá smiechom, podpichovačkami aj prekvapivými priznaniami. Spolu s kapitánmi Zuzanou Kubovčíkovou Šebovou a Jurajom Lojom si zasúťažili komici Fero Joke a Juraj „Šoko“ Tabaček. A hoci sa hádalo, súťažilo aj špekulovalo, veľkou témou večera sa stala Ferova nová vášeň – motorka. Tému otvoril moderátor súťaže Rasťo Sokol: „Ja o tebe viem, že si si prednedávnom spravil vodičský preukaz na motorku.“ Zuzka, ktorá nikdy nevynechá šancu na podpichnutie, okamžite pohotovo reagovala: „Prilba ti je dobrá?“ Fera otázka pobavila a hneď ju odbil slovami: „Do nej som ešte nepribral, neboj. Ale práveže čím tesnejšie, tým lepšie drží, sa hovorí.“
Komik sa rozhovoril aj o tom, ako mu motorka nahrádza šport. Akú motorku si kúpil, sa dozviete vo videu, pričom odpovedal ako inak - s humorom. Fero Joke si teda našiel nový ventil – motorku, diváci sa môžu odventilovať pri sledovaní relácie Dobre vedieť každý štvrtok o 20.40 na JOJke.