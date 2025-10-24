Adela Vinczeová otvorene o materstve: Občas mám krátku zápalnú šnúru! Mama nerváčka?!

BRATISLAVA - Moderátorka Adela Vinczeová pôsobí ako vyrovnaná a pokojná žena, no opak je zrejme pravdou. Ako totiž sama priznala, nie vždy má svoje emócie pod kontrolou.
Adela vychováva spoločne so svojim manželom Viktorom Vinczem trojročného syna Maxa, ktorého si dvojica osvojila koncom roka 2022. Ako väčšina z nás, aj ona okúsila na vlastnej koži, že vychovávať deti nie je vždy med lízať. Ostrieľaná moderátorka, ktorá sa objaví vo vedomostnej šou Čo ja viem, na seba bonzla, že materstvo ju niekedy preveruje viac, než by si myslela. „Materstvo mi potvrdilo to, čo som o sebe vedela, že mám niekedy takú rýchlejšiu zápalnú šnúru, ktorú v sebe hasím,“ priznala sebakriticky. A to nie je všetko, častokrát si musí dávať pozor aj na to, aby...
Relácia Čo ja viem s moderátorom Marcelom Merčiakom aj tentoraz prináša kombináciu zábavy, súťaženia a zaujímavých faktov, ktoré preveria vedomosti nielen súťažiacich študentov v štúdiu a známych osobností, ale aj divákov pri obrazovkách. Hosťami budú Adela Vinczeová, Marián Mitaš a Juraj Kucka. Sledujte Čo ja viem na Jednotke v piatok 24. 10. o 20.30 h.
