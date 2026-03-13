Stranu Demokrati riešia štátne orgány: Údajne majú mať financie z Ukrajiny! Reakcia Jaroslava Naďa

BRATISLAVA - Na financovanie mimoparlamentnej strany Demokrati sa pozrie finančná správa aj štátna komisia pre kontrolu financovania politických strán.
S odvolaním sa na svoje informácie to píše portál Aktuality. Preverovanie Demokratov zo strany štátu dáva do súvislosti s vyjdreniami podnikateľa a lídra strany Právo na pravdu Zoroslava Kollára, ktorý tvrdí, že strana Demokrati môže byť financovaná peniazmi z Ukrajiny.
Zoroslav Kollár ešte začiatkom roka uviedol, že exminister obrany Jaroslav Naď sedel v dozornej rade ukrajinskej firmy UDS (Ukrainian demining services). Kollár z toho vyvodil, že Demokrati môžu byť financovaní z Ukrajiny, čo by bolo v rozpore so zákonom, keďže politické strany majú zakázané prijímať peniaze zo zahraničia. „Vyzerá to tak, že Ukrajinci platia nielen Naďa, ale možno aj stranu Demokrati. Myslím si, že by sa tým mala zaoberať polícia aj finančná správa,“ vyhlásil vo videu zverejnenom v januári Zoroslav Kollár.
Aktuality dnes, takmer dva mesiace od zverejnenia videa tvrdia, že finančná správa aj štátna komisia pre kontrolu financovania politických strán sa už vecou zaoberajú. „Finančná správa sa podnetom zaoberá, k samotnému vyhodnoteniu podnetu nie je možné sa zo strany Finančnej správy vyjadriť, nakoľko uvedená informácia je predmetom daňového tajomstva,“ povedal hovorca Finančného riaditeľstva SR Daniel Kováč. Na financovanie Demokratov sa pozrie aj Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán, ktorá spadá pod rezort vnútra. Hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann potvrdil, že na komisiu sa v prípade obrátilo finančné riaditeľstvo. „O podnete dosiaľ nebolo štátnou komisiou rozhodnuté a jeho zaradenie na prerokovanie sa očakáva na niektorom z jej najbližších zasadnutí,“ uviedol.
Jaroslav Naď v reakcii uviedol, že v týchto dňoch pracujú na výročnej správe strany aj s nezávislou audítorkou, ktorú vyžrebovalo ministerstvo vnútra. „S audítorkou intenzívne spolupracujeme, dávame jej podklady a keď to dokončí, zverejníme to. Môžete si byť istí, že s radosťou zverejníme aj to, že tá komisia nič nenašla, pretože naše financovanie je zverejnené a že sa o to stará práve pán Zoroslav Kollár, je našim vnútorným povzbudením,“ uviedol pre portál.