Vondráčková po KRACHU vzťahu so zajačikom: FOTO Prichytená s NOVÝM mužom!

PRAHA - Rozchod so zajačikom má už dávno za sebou, a zrejme o mužskú pozornosť núdzu nemá. Lucie Vondráčkovú nafotili paparazzi s novým mužom!
Len prednedávnom vyšlo najavo, že medzi Luciou Vondráčkovou a bojovníkom Zdeňkom Polívkom je definitívny koniec. Ako speváčka sama potvrdila, k rozchodu došlo už pred šiestimi mesiacmi. Hoci sa ich cesty rozišli, herečka rozhodne neostala bez mužskej pozornosti. Dokazuje to aj jej nedávne nočné stretnutie s tajomným sympatickým chlapom. V uliciach Prahy ju nafotili paparazzi.
Luciu mohli diváci v ten večer vidieť v pražskom Divadle Metro, kde účinkuje v komédii Manželia v nesnázích. Po predstavení odišla z divadla pešo, a onedlho sa stretla s neznámym mužom v sivej mikine. Po krátkej konverzácii sa obaja vydali k autu. Muž sa k Lucii správal veľmi pozorne – pomohol jej s vecami, podržal dvere auta a obaja následne zmizli v nočných uliciach. Nie je vylúčené, že muž bol na herečkino vystúpenie pozvaný už do divadla.
Naznačovali to aj jej vlastné slová: „Budem videná v spoločnosti všemožných ľudí. Zvlášť po predstavení, kam ich pozývam," povedala pre Blesk. Ich rozchod ako prvý zverejnil Polívka: „Poznáte to, keď sa vám život sype a je vám najhoršie, tak sa to proste zosype so všetkým dokopy. Chcem oznámiť rozchod s Luckou."