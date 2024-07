Postava českej speváčky po dvoch deťoch: Ukázala REALITU... Dokonalosť je ILÚZIA!

Jitka Boho (Zdroj: Instagram J.B.)

Jitka Boho je česká speváčka, modelka a v roku 2010 získala titul Česká Miss. Známa Češka je aj dvojnásobnou maminou. V roku 2015 priviedla na svet prvorodenú dcérku Rosalie a o 7 rokov neskôr syna Tadeáška. Umelkyňa je tiež aktívna na sociálnych sieťach, kde pravidelne zdieľa svoj profesionálny a osobný život. Najnovšie ukázala na Instagrame svoju postavu po dvoch pôrodoch. Takto vyzerá realita!

„Dokonalosť je len ilúzia ... moje telo mi dalo 2 deti (zatiaľ) a je tu pre mňa už skoro 33 rokov ... Ďakujem mu a milujem ho so všetkým... to ale neznamená, že si zajtra zase nedoprajem 100 výpadov,“ napísala k záberom svojej postavy. Je doslova rarita, že v online priestore plného filtrov a úprav niekto ukáže realitu. Aj za to ju má jej publikum rado. Fanúšičky jej za úprimnosť ďakujú. „Ste krásna a je strašne krásne, že ste úprimná. Moc díky za to,“ napísala jedna zo stovky žien. „Toto mám na vás rada, že ukážete ako to je,“ pridala sa zase ďalšia. „Toto je tak dôležité oznámenie,“ zhodnotila iná. Komentárov v podobnom duchu sa dá nájsť pod Jitkinou fotkou naozaj mnoho.