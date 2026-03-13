VIDEO Predaj zbraní na parkovisku obchodného centra v Bratislave: Pri zásahu im našli aj drogy!

Zásah polície pri predaji zbraní.
Zásah polície pri predaji zbraní. (Zdroj: FB/Polícia SR - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA- Dvaja muži sa pokúsili predať viacero strelných zbraní na parkovisku obchodného centra v blízkosti Zlatých Pieskov v Bratislave. Polícia ich zadržala a následne obvinila z nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami a z neoprávneného prechovávania omamnej a psychotropnej látky. Informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

Podľa polície si mal obvinený 52-ročný Tibor D. z Bratislavy zadovážiť viacero zbraní. Medzi nimi boli dve opakovacie guľovnice či jedna jednovýstreľová guľovnica s príslušenstvom a muníciou. Tie podľa Szeiffa premiestnil spolu s obvineným 47-ročným Andrejom J. z okresu Malacky do jedného z bytov v Pezinku, kde ich bez príslušného oprávnenia prechovávali.

Zásah polície: Dvaja muži v Bratislave sa pokúšali predať zbrane (Zdroj: FB/Polícia SR - Bratislavský kraj)

„Následne ich dňa 10. marca previezli na osobnom motorovom vozidle na parkovisko obchodného centra v blízkosti Zlatých Pieskov, kde mali obaja obvinení zrealizovať predaj týchto zbraní za sumu 9000 eur,“ uviedol Szeiff. Dodal, že k predaju však nedošlo, keďže mužov polícia zadržala. Hovorca spresnil, že u oboch mužov bolo pri osobnej prehliadke nájdených viacero priesvitných vreciek s neznámou kryštalickou látkou. „Expertíznym skúmaním bolo potvrdené, že išlo o drogu metamfetamín,“ doplnil.

Poznamenal, že obaja obvinení neboli držiteľmi zbrojných preukazov. Zbrane, ktoré sa pokúsili predať, patrili do kategórie C podľa zákona o zbraniach a strelive. „Vyšetrovateľ v tejto súvislosti spracoval aj podnet na väzobné stíhanie oboch obvinených mužov,“ objasnil hovorca.

