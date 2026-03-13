Pre obyčajnú chybu vznikol na benzínke BLÁZINEC: Motoristi ju zobrali útokom, eufória a lítre nafty za pár centov!

BREUILLET - Len málokto v súčasnom globálnom ekonomickom stave zažil taký nápor motoristov na čerpacej stanici, akého boli svedkami vo francúzskom meste Breuillet južne od Paríža. Ľudský omyl pri naceňovaní pohonných hmôt spôsobil v čase vojny na Blízkom východe a drahej rope hotové šialenstvo. Ľudia zobrali pumpu útokom a tankovali si desiatky kanistrov.
Video z predmetného večera pri čerpacej stanici potravinového reťazca Carrefour sa ocitlo na sociálnej sieti X. Dôvodom bol fakt, že ľudia mohli "vďaka" chybe tankovať liter benzínu za jeden, poťažmo dva centy za liter. Zvesti sa rýchlo rozšírili do celého okolia a zakrátko bola pumpa prepchatá do prasknutia.
Plné kufre nafty si zákazníci odvážali v hojných počtoch a rátali ušetrené peniaze. Na celý incident upozornil denník Le Figaro.
Reťazec si od zákazníkov peniaze spätne pýtať nebude
Doteraz sa netuší, ako dlho táto bizarná cenovka na pumpe vydržala, no z videí je jasné, že rozhodne nešlo o chvíľkovú nepozornosť zamestnancov pumpy. Pár šťastlivcov si skutočne natankovalo takto výhodne. Právo hovorí jasne, občania Francúzska majú právo zaplatiť za tovar cenou, ktorá je pri ňom uvedená. Láme sa to však pri situácii, kedy išlo o omyl, čo by sedelo aj v tomto prípade.
Reťazec Carrefour je však zmierlivý a šťastným motoristom, ktorým sa podarilo natankovať za túto ultravýhodnú cenu odkázal, že si peňažné prostriedky už spätne vymáhať nebude. Nemali by pritom ťažkú prácu ani s ich identifikáciou cez kamery a ich evidenčné čísla.