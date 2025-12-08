Výbuchy smiechu a slová, ktorými Kuly zabil: Toto doma NEVYSVETLÍ!

BRATISLAVA - Studňa vtipov v relácii Inkognito je bezodná a našťastie stále nevysychá. Stačí, aby jeden z hádačov začal, ostatní sa pridávajú a nasledujú výbuchy smiechu.
Vtipnosť, bezprostrednosť a spontánnosť hádačov v relácii Inkognito diváci milujú. Stačí, aby jeden z hádačov povedal vtip a ďalší hádači sa prekárajú v ich rozprávaní. Tentokrát sa terčom posmechu stala nevera, manželstvo či počet partnerov pred spečatením vzťahu. Hádači sa takmer "váľali" od smiechu, vrcholom všetkého však bol príchod tajného hosťa. Bola to celá skupina Desmod, hlavné slovo mal však Kuly, ktorý všetkých vtipných hádačov odrovnal odpoveďou na konštatovanie Vlada Voštinára: „Boli časy, keď Desmod nemal dievčatá v kapele…“ Kuly najprv súhlasil, ale potom… z toho čo povedal, pôjdete do popuku aj vy. Samozrejme, že potom veru mal čo vysvetľovať... Pozrite si video, ale v utorok večer o 20.40 aj celú reláciu Inkognito na JOJ-ke. Verte tomu, bude zábava...
