Dara Rolins po NEVYDARENOM vystúpení na Slávikoch: Rýchly útek do Talianska!

TURÍN – Dara Rolins (52) nezaháľala ani minútu! Ešte nestihli utíchnuť negatívne ohlasy na jej vystúpenie na Českom slávikovi a speváčka s rodinou naskočila na lietadlo a zmizla do Talianska. Po boku mala snúbenca Pavla Nedvěda (53) aj svoju dcéru Lauru (17). A že sa mali viac než dobre, dokazujú fotky, ktoré Dara zavesila na Instagram.
KATASTROFA večera? Rolins zaspievala na Slávikoch a ľudia sú ZHROZENÍ: Studená sprcha pre Daru!
„Dôležité je zostať v pohybe, dnes Taliansko,“ napísala k záberu, na ktorom Nedvěd sebavedomo pózuje pri luxusnom súkromnom lietadle. Destinácia? Turín, kde si doprialo trio rodinný víkend plný oddychu, talianskeho jedla a dobrej nálady.
O zábavné momenty nebola núdza. Dara si uťahovala z vlastného partnera, keď zverejnila video, na ktorom Laura kráča s futbalovou legendou ruka v ruke. „Vymenil ma za mladšiu,“ žartovala speváčka. Je zrejmé, že majú medzi sebou pekný vzťah. Laura snúbenca svojej mamy perfektne prijala a chodí s nimi aj na dovolenky.
A ako to býva, tam, kde sa objaví Pavel, tam je aj dav fanúšikov. V turínskej reštaurácii sa k nemu okamžite nahrnuli priaznivci, ktorí sa predbiehali o spoločnú fotku či podpis. Do akcie sa zapojil dokonca aj majiteľ podniku! Dara všetko pobavene dokumentovala – zjavne jej taliansky „reset“ padol viac než vhod.
Snúbenci pritom majú v Taliansku veľké plány. V roku 2022 tam kúpili luxusný pozemok za viac ako milión eur, na ktorom budujú pompéznu vilu s výhľadom na Lago Maggiore. Termín dokončenia sa síce neustále posúva, no podľa Dary je všetko pod kontrolou. Už minulý rok prezradila, že Laura možno odíde študovať práve do tejto oblasti. „Je to vo hviezdach, ale sme šťastní,“ povedala.
Zdá sa, že po rušnom víkende a kritike Slavíkov našla Dara rovnováhu tam, kde to miluje najviac – v slnkom zaliatom Taliansku, obklopená rodinou a priateľmi. A podľa najnovších záberov jej útek naozaj vyšiel!
