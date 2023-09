NAJŤAŽŠIE nakrúcanie Nováka z Na nože: TOTO ešte nezažil… Už sa tam ani NECHCEL vrátiť!

(Zdroj: TV Markíza)

Martin Novák sa aktuálne vydal do metropole východu. V košickom nákupnom centre ho čakal Wasim, zúfalý majiteľ reštaurácie. Prevádzka ale ani zďaleka nevyzerala tak katastrofálne, než tie, ktoré už Martin predtým navštívil. Všetko bolo v poriadku dokonca aj s hygienou a celkovým prostredím ako takým. Keď Martin ochutnal jedlá, bol omnoho menej kritický, než je zvyčajne. A tak vôbec nechápal, kde spočíva problém a prečo má reštaurácia núdzu o zákazníkov.

To, čo sa deje, ostrieľaný šéfkuchár pochopil až po niekoľkých minútach. „Problém zistil hneď po objednaní jedla. Čašníčka sa na neho neusmiala, z kuchyne bolo počuť nepríjemné výmeny názorov medzi čašníčkami a kuchármi. Problém bol teda personálny. Avšak nebol len v personále, ale aj v samotnom majiteľovi Wasimovi, ktorý počas Maťovej návštevy ignoroval jeho rady a robil všetko preto, aby koncept, ktorý mu Martin navrhol, nefungoval," dozvedeli sme sa.

A hoci to "na prvú" neznie až tak dramaticky, situácia sa totálne vyhrotila a samotný Martin Novák priznal, že toto nakrúcanie patrilo k tým najhorším, aké počas svojho pôsobenia v šou Na nože zažil. „S celým tímom vždy chodíme na točenie s hlavným cieľom pomôcť. V tomto prípade však celá naša energia, ktorú sme do točenia vložili, bola nakoniec hodená do koša. Počas slávnostnej večere, sa priznám, že som bol aj v takom štádiu, že som chcel odísť domov," prezradil nám.

„Bola to prvá reštaurácia, kde to pre mňa prestalo dávať zmysel. Mrzí ma, že to takto dopadlo, ale ja nie som majiteľ. Prídem, ukážem pomôžem, ale ďalej si každý majiteľ urobí veci podľa seba a či si vezme moje rady k srdcu alebo nie, s tým nič nespravím," povedal pre Topky.sk Martin, ktorý priznal, že o nič lepšie to nedopadlo ani neskôr počas návratu a kontroly spomínanej prevádzky.

Sám hovorí, že na to, aby sa vrátil do košickej prevídzky, nemal ani najmenšiu chuť. „Úprimne sa mi tam ani nechcelo vrátiť, lebo som vedel, do akého nehostinného prostredia idem. Väčšinou, keď sa vraciam do reštaurácii, tak ma ľudia privítajú, pokecajú, lebo už vidia nejaké zmeny, ktoré sa navrhli. Tu bol návrat nemastný neslaný a tak aj dopado," dodal Martin, no a to, čo všetko sa dialo, uvidíte už dnes večer na Markíze!

