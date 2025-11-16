Attila Végh je kráľ tenisiek: Manželka odhalila jeho botník! ČOŽEEE… dokážete ich vôbec spočítať?

TRNAVA - Tak toto by ste u Véghovcov doma nečakali! Manželka známeho MMA zápasníka Attilu Végha, Natália, ukázala fanúšikom na Instagrame zákulisie ich domácnosti – konkrétne ich botník. A povedzme si úprimne, ten by mohol konkurovať menšej predajni obuvi!
V krátkom videu sa Natália najskôr pochválila vlastnou zbierkou topánok. „Keď si myslím, že mám brutálny botník...,“ píše v popise videa a s úsmevom stojí pri skrini s topánkami. No o pár sekúnd nato sa presúva k ďalším dverám – a tam prichádza obrovské prekvapenie!
Za dverami sa skrýva miestnosť plná políc od podlahy až po strop, každá starostlivo nasvietená a zaplnená desiatkami párov pánskych topánok, prevažne štýlových tenisiek. Niektoré sú zjavne zberateľské kúsky a iné ako čerstvo z výkladu.
„Prosím vás, mám tu nejakú dámu, ktorá je doma tiež takáto utláčaná svojim mužom?“ napísala Natália s humorom pod video, ktoré okamžite pobavilo fanúšikov. Kým by si mnohí mysleli, že žena zápasníka má doma plnú skriňu luxusných lodičiek, u Véghovcov to vyzerá, že v tomto zápase jednoznačne víťazí Attila!
