Dohodli sa, slovo nedodržal: Véghovi vyplatila SPP astronomickú sumu za reklamy, ktoré netočil! Všetko vrátim, sľúbil

BRATISLAVA - Športovec Attila Végh sa dohodol na zmluve, počas ktorej mal rok natáčať reklamné videá pre štátnu SPP. Nechal si vyplatiť aj 70-percentnú zálohu z celkovo 50-tisíc eur, no zistilo sa, že počet videí, ktoré mal publikovať, je oveľa nižší. Végh sám teraz priznal, že peniaze, ktoré si od štátnej akciovky zobral, celé vráti.
Športovec Attila Végh sa spolu so štátnou SPP dohodol na ročnej zmluve, podľa ktorej mal každý mesiac uverejniť jednu reklamu pre štátnu akciovku. Dokopy však za posledný rok zverejnil len dve videá, ktoré sú na sociálnej sieti Instagram. Na Tik-toku nenájdete takéto video ani jedno. Podľa zmluvy mal zverejniť aj krátke 24-hodinové príbehy, celkovo 4 za mesiac. Za takúto službu mu bola prisľúbená odmena 50-tisíc eur. Dopredu mu pritom ako zálohu vyplatili 70 percent tejto sumy. Na utajenú zmluvu predčasom upozornila opozičná poslankyňa Martina Holečková, uviedol portál tvnoviny.sk.
Niekoľko týždňov nebolo jasné, ako sa celý problém vyrieši. Végh totiž nedodržal zmluvné podmienky a preto Holekčová navrhovala, aby SPP zmluvu zrušila a peniaze si požadovala vrátenie peňazí.
Teraz je už všk zrejmé, že Végh peniaze vráti. Priznal to on sám. „SPP sa vrátia peniaze. Tam došlo k situácii, že tým, že som mal tú prípravu, tak tam sa reálne stala nejaká chyba. Musíme vrátiť peniaze, to je normálna vec. Celú sumu,“ povedal Végh pre portál tvnoviny.sk. Végh bol spolu s prezidentom Petrom Pellegrinim a ministrom obrany Robertom Kaliňákom 14-dňovú vojenskú prípravu ešte v júni, kedy vstúpil do Národných ozbrojených síl.
Reagujú SPP aj Holečková
Na prísľub Végha reagovala v nedeľu popoludní aj samotná SPP. „Spoločnosť REC, s.r.o., ktorá zastupuje p. Végha sa na nás listom obrátila so žiadosťou o ukončene spolupráce bez nároku na odmenu vyplývajúcu zo zmluvy. Dôvodom bola skutočnosť, že vzhľadom na prípravu na viacero neočakávaných podujatí nedokázali naplniť svoje zmluvné povinnosti. Zároveň spoločnosť REC, s.r.o. oznámila vrátenie zálohy, ktorá im bola na základe zmluvy poskytnutá. Potvrdzujeme, že po prijatí zálohy bude spolupráca ukončená,“ uviedli z SPP.
K celej veci sa aj poslankyňa Holečková, ktorá na nevýhodnú zmluvu poukázala. „Tak táto správa ma naozaj potešila a teda zároveň aj prekvapila. Ale je to dôkazom toho, že poukazovanie na kauzy môže priniesť aj dobré výsledky. Verím, že to povzbudí aj ďalších,“ uviedla Holečková.