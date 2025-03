Lenka Filipová hosťom koncertu Lary Fabian v Bratislave!

(Zdroj: archív Lenka Filipová)

Legendárna Lara Fabian a jej úžasný soprán sa po niekoľkých rokoch vracia v roku 2025 aj do Bratislavy! Spev v štyroch oktávach a v štyroch svetových jazykoch, viac ako 28 milionov predaných albumov - to je Lara Fabian s dlhoočakávaným turné "Voices", na ktorom 15.júna nebudú chýbať megahity Je t’aime a Je suis malade, ale i česká speváčka, šansonierka, gitaristka, skladateľka a textárka Lenka Filipová v úlohe predskokana koncertu.

Lara Fabian, speváčka a skladateľka, rodáčka z belgického Etterbeeku neďaleko Bruselu pochádza zo zmiešaného manželstva - otec Flám, matka Sicílčanka. Otec bol gitaristom v sprievodnej skupine v tej dobe veľmi populárnej speváčky Petuly Clarkovej. Keď mala šesť rokov, dostala od rodičov klavír. Neskôr začala skladať prvé piesne. Osudovým sa jej po profesionálnej i osobnej stránke stalo stretnutie so skladateľom Rickom Allisonom. Bola to láska na prvý pohľad a vtedy dvadsaťročná Lara sa s ním okamžite odsťahovala do kanadského Quebecu. Tam vydala debutový album Lara Fabian. Na svojom konte má dnes šestnásť štúdiových albumov, ten najnovší Je suis lá vyšiel 29. novembra.

Fanúšikovia v celej Európe budú mať šancu byť svedkami nezabudnuteľných vystúpení s jej nadčasovými hitmi a vzrušujúcimi novými aranžmánmi. Lara vo svojom speve vždy kombinovala pop, šansón, jazz, svetovú aj klasickú hudbu. Nikdy okolo seba nemala manažment, ktorý by ju tlačil k „popovému mainstreamu“, vždy si vyberala z rôznych hudobných žánrov a kultúr to, čo sama chcela so svojim nádherným hlasom publiku odovzdať.

Na jej koncerte v Bratislave bude hosťom Lenka Filipová, ktorá sa postará o otvorenie koncertu v sprievode Járu Bárta a britského virtuóza v hre na keltskú harfu Seana Barryho. Ako samotná Lenka poznamenala: "Veľmi rada som prijala ponuku predskakovať Lare Fabian - je to aj moja obľúbená speváčka a bude to pre mňa česť potešiť jej fanúšikov niekoľkými skladbami..."

Pridajte sa k nespočetným fanúšikom, ktorí boli dojatí vášnivými vystúpeniami Lary Fabian. Či už ju sledujete roky, alebo objavujete jej umenie po prvýkrát, toto turné sľubuje, že bude hudobným zážitkom, ktorý sa vám stane len raz za život. Lara Fabian a Lenka Filipová

15. júna v bratislavskej TIPOS Arene od 20:00hod.

Stupenky na Predpredaj.sk

