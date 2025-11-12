Markizácka farmárka je druhýkrát mamou: Celý pôrod ZMAPOVALA na Instagrame!

BRATISLAVA - Sára Adamčíková sa do povedomia verejnosti dostala vďaka markizáckej reality šou Farma, kde o výhru bojovala v 12. sérii s názvom Mesto verzus Dedina. Po návrate do reality sa veľmi rýchlo stala slobodnou mamičkou, má 3-ročného syna Matiaska. No a včera priviedla na svet ďalšie dieťa... Celý pôrod zmapovala na Instagrame!
TEHOTNÚ markizáčku ODKOPOL otec jej syna: Silná ako nikdy predtým a... FOTO Wau, to je krásna tehuľka!
Sára Adamčíková patrila k výrazným postavám 12. série Farmy. Vytvorila tam pár s Erikom Zahorjanom,a le po niekoľkých mesiacoch po skončení šou sa rozišli. Následne si našla priateľa a zdalo sa, že ide o lásku jej života. Dvojica po chvíli oznámila, že čaká spoločné dieťa... No pred pôrodom Sáru priateľ opustil. Donedávna 3-ročného Matiaska vychovávala sama.
Pred časom jej však do života vstúpil nový muž, Ivan Nodžák, no a zdá sa, že konečne je to ten pravý. V apríli zaľúbenci oznámili, že sa ich rodinka rozrastie o ďalšieho člena. A chlapček si na narodenie vybral naozaj magický dátum - 11. 11. Sára rodila v nemocnici v Dolnom Kubíne a synček, ktorému rodičia dali tradičné meno Michal, pri narodení vážil takmer 4 kilá a mal 54 centimetrov.
Exfarmárka celý priebeh pôrodu mapovala aj na sociálnych sieťach. „Bolo to živočíšne dnes, mala som pocit, že to je príliš na mňa, pretože do 7 cm som nič necítila a zrazu... To začalo naberať na sile... Pustila som veľa dnes, rodima som sa s ním, cítila som, ako prichádza k nám. Až keď povedali, že už ideme tlačiť, nechápala som, že to už? Michal bol statočný so mnou krásne. Si nádherný a silný už teraz,“ napísala k spoločnej fotke. Gratulujeme a prajeme veľa zdravia!
