Lístky kúpené, Rubicon zrušený: Majiteľ firmy vyhlásil konkurz... TRIK ako dostať peniaze SPÄŤ!

BRATISLAVA - Mal to byť nezabudnuteľný festival roka, no namiesto toho zostali fanúšikom len oči pre plač! Podujatie, na ktorom mal vystúpiť aj hviezdny Kanye West, bolo totiž zrušené a firma, ktorá za ním stála, skončila v konkurze. A ľudia dodnes nedostali svoje peniaze za lístky späť... No tu je spôsob, ako sa k ním dostať!
Ľudia prišli o stovky eur za zrušený Rubicon: Majiteľ firmy vyhlásil konkurz, peniaze sú fuč!
Mala to byť jedna z najväčších hudobných udalostí roka. Do Bratislavy mal zavítať aj známy americký raper Kanye West, čo spôsobilo obrovský rozruch. Lístky sa predávali rýchlosťou svetla. Nakoniec však z koncertu nič nebolo. Fanúšikov, ktorí za vstupenky zaplatili mastné sumy, to pochopiteľne poriadne rozhnevalo.
„Stoosemdesiat eur je dosť pre človeka za koncert, ktorý sa nekonal. My sa tu nebavíme o koncerte, ktorý bol zle zvládnutý, my sa tu bavíme o koncerte, ktorý sa absolútne nekonal. Nikto na ňom nebol, nikto si nič nevypočul,“ vyjadril sa jeden z poškodených. Ďalšie 3 mesiace s fanúšikmi nikto nekomunikoval a peniaze späť za lístky tiež nevideli.
Zmenilo sa to začiatkom novembra, keď na sociálnych sieťach organizátor zverejnil oficiálne vyjadrenie, ktoré však fanúšikov opäť nepotešilo. Firma Company RV, ktorá za podujatím stála, totiž vyhlásila konkurz. Mnohí sa preto zľakli, že svoje peniaze za lístky už nikdy neuvidia. Ako sa totiž ukázalo, firma nevlastní žiaden majetok a tak nádej na refundáciu je prakticky nulová.
Sociálnymi sieťami sa však začal šíriť trik, ako sa k svojim peniazom predsa len dostať. „Toto je pre všetkých, ktorí si kúpili lístok na Rubicon festival a do dnešného dňa nemajú ani peniaze a nebol ani festival,“ hovorí vo videu blondínka, ktorá bola jednou z poškodených. K už aj tak drahému lístku si dokonca zaplatila aj poistenie, no ani s tým nepochodila. „No poistenie sa nevzťahovalo na to, že tá udalosť sa zrušila, čo je pekná pi*ovina, ale nevšimla som si to,“ uviedla.
Prišla však na spôsob, ako situáciu riešiť a chcela sa o ňu podeliť so všetkými, ktorí prišli o peniaze rovnako ako ona. „Stačí, keď pôjdete do banky a požiadate o chargeback, vypíšete s nimi papiere, poviete, že koncert nebol a oni vám do pár dní pošlú tie peniaze späť. Mne to tak fungovalo,“ dodala. A zdá sa, že jej riešenie naozaj funguje. Pod príspevkom sa totiž začali kopiť reakcie ľudí, ktorí sa po dlhých mesiacoch čakania konečne dopracovali k svojim peniazom.