Slovenská herečka a jej dcéry to ROZBALILI priamo na chodníku: Takto roztancovali ulice New Yorku!

NEW YORK - Slovenská herečka a manželka hudobníka Martina Valihoru, Natália Germáni (36), je nie len skvelou umelkyňou, ale, zdá sa, že aj mamou. So svojimi dvomi rozkošnými dcérkami to totiž bez hanby rozbalila priamo v uliciach New Yorku.
Natália nedávno zverejnila nové video, ktoré okamžite roztopilo srdcia fanúšikov. Na ulici v centre veľkého jablka tancuje so svojimi dcérkami Zunou (5) a Vesou (2). Dievčatá majú na sebe rozkošné ružové outfity, držia v rukách bábätká a vlnia sa na hit As it was od Harryho Stylesa.
Fanúšikovia sa okamžite rozplývali nad šarmom celej trojice. „Taká zlaté deti a tá menšia úplné zlatíčko!“ napísala jedna fanúška. „Rozkošné a šťastné!“ dodala ďalšia a ďalší poznamenal: „Radosť pozerať.“
Rodina žije na preskáčku medzi Slovenskom a New Yorkom a práve takéto momenty ukazujú, že aj bežný deň môže byť plný radosti a zábavy. Herečka pravidelne zdieľa zábery zo života s deťmi – od štýlových prechádzok mestom, cez ich obyčajné dni, až po spontánne tanečné šou na ulici. Zdá sa, že Natália a jej dcéry sú skvelými parťáčkami, ktoré si dokážu aj z bežného dňa urobiť deň výnimočný.
