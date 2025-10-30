Zomrela jediná dcéra Marlene Dietrichovej: 100 rokov žila v tieni svojej slávnej matky

LOS ANGELES - Vo veku 100 rokov zomrela v americkom štáte Nové Mexiko Maria Riva, jediné dieťa nemeckej filmovej hviezdy Marlene Dietrichovej. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA, ktorej to vo štvrtok potvrdil jej syn Peter Riva.
Riva sa narodila 13. decembra 1924 v Berlíne ako Maria Elisabeth Sieberová – rok a pol po Dietrichovej sobáši s asistentom réžie Rudolfom Sieberom. Dietrichová sa preslávila v roku 1929 filmom Modrý anjel, ktorý odštartoval jej hviezdnu kariéru.
Riva vyrastala prevažne v Spojených štátoch ako jedináčik vo svete dospelých. Ako dieťa navštevovala hodiny herectva a stvárnila malé úlohy, okrem iného po boku svojej matky v historickom filme Červená cisárovná (1934). Neskôr získala aj väčšie úlohy a bola nominovaná na cenu Emmy, ale potom herectvo zanechala, aby sa mohla starať o svoju matku. V roku 1947 sa vydala za scénografa Williama Rivu, s ktorým mala štyroch synov.
„Nikdy som naozaj nemala matku,“ povedala Riva v Berlíne v roku 1992, keď tam niekoľko mesiacov po Dietrichovej smrti predstavila svoju knihu Moja matka Marlene. „Chcela som obraz bohyne Marlene predstaviť v inom svetle, tak som jednoducho napísala pravdu,“ povedala vtedy agentúre DPA. „Nemohla som chodiť do školy, nemala som žiadnych priateľov, nemohla som chodiť na žiadne večierky,“ uviedla Riva.
Dietrichová chcela mať neustále svoju malú dcéru pri sebe a vylepšiť si tak imidž milujúcej matky. „Ale nikdy by mi nenapadlo vziať mamu za ruku, túliť sa k nej,“ dodala. David Riva povedal, že jeho matka neskôr ľutovala kritiku, ktorej podrobila Dietrichovú vo svojej knihe. „Svoju matku skutočne obdivovala a mala veľký rešpekt k jej talentu a disciplíne,“ dodal.
