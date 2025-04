Trápenie Mateja Landla: Jeho mama Eva (93) mala VÁŽNY ÚRAZ... Žije v sanatóriu!

(Zdroj: Jan Zemiar)

Mamu Mataje Landla, herečku Evu Landlovú trápia vážne zdravotné problémy. Ako informuje cas.sk, umelkyňa musela byť umiestnená do sanatória po vážnom úraze, ktorý si spôsobila na jeseň minulého roka. No a potom si privodila ďalšie zranenie, ktoré dopadlo ešte horšie.

Eva Landlová s rodinou (Zdroj: Ján Zemiar)

„Maminka je od novembra v špeciálnom zariadení, pretože mala nešťastný úraz a potom mala problémy s chodením,“ vysvetlil spomínanému denníku herec s tým, že nedávno sa jeho mama zranila opäť. „Zlomila si panvu. Našťastie nad ňou stál anjel strážny a kosť si nezlomila úplne - fraktúra nie je dislokovaná, čiže sa neposunula,“ vysvetlil. Našťastie takáto zlomenina sa vraj dobre hojí aj vo vysokom veku, no herečka je odkázaná na celodennú starostlivosť.

Práve preto skončila v sanatóriu. „Rôzni lekári zo všetkých strán mi povedali, že to by som nezvládol ani ja, ani moja manželka a ani moje deti, aby sme museli byť nonstop pri nej doma. Štyria-piati lekári sa vyjadrili, že by bolo lepšie, ak by mala starostlivosť celodennú. Je v naozaj výbornom zariadení, kde má fantastickú starostlivosť. Má garsónku s balkónom. Chvíľočku si zvykala, ale momentálne musím povedať, že až akoby ožila,“ dodal s tým, že mamu pravidelne navštevuje a bráva ju na výlety.

Eva Landlová (Zdroj: Ján Zemiar)