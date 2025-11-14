Svet hudby zasiahol SMÚTOK: Zomrel Dave Burgess (†90)... Jeho nesmrteľný HIT pozná každý!

Piatok14. november 2025, meniny má Irma, zajtra Leopold

TENNESSEE - Hudobný svet prišiel o ďalšiu legendu. Vo veku 90 rokov odišiel Dave Burgess, frontman kapely The Champs, ktorá svetu dala ikonický hit „Tequila“. Pesnička, ktorá v roku 1958 ovládla americké rebríčky a hrá sa dodnes, mu priniesla aj historicky prvú cenu Grammy za najlepší R&B výkon.

Podľa zverejneného nekrológu Dave zomrel 19. októbra v Tennessee. Presná príčina smrti zatiaľ nie je známa.

 
 

Burgess bol všestranný muzikant, skladateľ aj producent. Počas svojej kariéry napísal viac než 700 skladieb a stal sa jedným z výrazných tvorcov hudobnej scény 50. rokov. Jeho „Tequila“ zaznela aj v kultovej komédii Pee-wee’s Big Adventure, kde si vďaka nej hlavný hrdina tancujúc získal rešpekt drsného motorkárskeho gangu.

Dave pochádzal z Los Angeles, kde sa narodil v roku 1934. Po rokoch v hudobnom biznise sa stiahol z Hollywoodu a spolu s manželkou, tanečnicou a herečkou Deon Adair Raab, viedol umeleckú galériu v Montane. Neskôr sa rodina presťahovala do Nashvillu, kde sa Dave opäť vrátil k hudbe. Vo voľnom čase bol vášnivý poľovník a rybár. Po hudobnej legende zostal syn David. 

