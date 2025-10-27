Orviská DESÍ vzhľadom: Vyzerá ako z hororu!

BRATISLAVA - Moderátorka Alexandra Orviská prekvapila fanúšikov zábermi po estetickom zákroku, ktorý prednedávnom podstúpila. Jej tvár po ošetrení vyzerala ako z hororu!
Alexandra Orviská pravidelne zdieľa so svojimi fanúšikmi na sociálnych sieťach momenty zo svojho súkromia. Moderátorka žije striedavo v USA aj na Slovensku a tento životný štýl si veľmi pochvaľuje. Nedávno sa na kratší čas vrátila do Bratislavy, kde absolvovala ošetrenie pleti, a následne opäť odletela do New Yorku. Spočiatku nosila na verejnosti rúško, no postupne odhalila výsledky zákroku a ukázala, ako sa jej pleť hojí.
Hoci zatiaľ neprezradila presné detaily, všetko nasvedčuje tomu, že podstúpila frakčný laser. Toto moderné estetické ošetrenie pôsobí na mikročasti kože a podporuje tvorbu nového kolagénu. Výsledkom je hladšia, pevnejšia a žiarivejšia pleť, pričom dochádza aj k redukcii vrások, jaziev či pigmentových nerovností. Práve takýto efekt zrejme chcela Alexandra dosiahnuť. No hojenie vyzeralo naozaj hrozivo a Saša vyzerala doslova ako nejaká hlavná postava z hororu!
