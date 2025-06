Slovenský raper 2 roky TAJIL frajerku: Zbalil mamičku dvoch detí!

Pil C vzťah tajil dva roky (Zdroj: Instagram/draggontailz)

Lukáš Kajanovič alias Pil C je známy slovenský raper, ktorý má na konte množstvo spoluprác a taktiež aj albumov. V súkromí dlhé roky tvoril pár so známou influencerkou Naty Kerny, ktorá spolupracuje s Markízou na projekte Let's Dance. Párik bol aj zasnúbení, no ich veľká láska skončila v roku 2020.

Neskôr sa influencerka zahľadela do youtubera Petra Altofa alias Exploiteda. Svoj románik dlhšie popierali, no minulý rok zverejnila dvojica spoločné zamilované fotografie. Ani raper neostal dlho sám a zamiloval sa do Terezy, dcéry Igora Rattaja. Ani tento vzťah mu však nevydržal. Už dlhšie sa však špekuluje, že je umelec zadaný. A najnovšie to potvrdil aj v podcaste Very Nice. Na otázku, kedy sa naposledy cítil šťastný, odpovedal: „Včera, keď mi moja žena spravila výbornú polievku na večeru.“

Moderátor ho so smiechom podpichol: „Ty máš ženu už?“ Na Pil C-ho odpoveď nadviazala ďalšia otázka, tentoraz potvrdzujúca: „Už tak dva roky, nie?“ Raper to potvrdil so slovami: „Hej, za chvíľu.“ Pil C podľa informácii portálu Diva.sk zbalil mamičku dvoch detí, dcéru majiteľov známej slovenskej značky. Plavovláska zdieľala s raperom aj niekoľko spoločných záberov na Instagrame.

(Zdroj: Instagram/draggontailz)