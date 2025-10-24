Podlý neverník Hájek: Kým Belohorcová hviezdila na módnej šou, on si užíval s milenkou v ich dome

BRATISLAVA – Zuzana Belohorcová odletela s deťmi z Tenerife, aby mohli byť spolu a utiecť pred všetkým – rozpadom manželstva, mediálnym záujmom a bolesťou z nevery. Lenže Vlasta Hájek si z toho zjavne ťažkú hlavu nerobí. Práve naopak – mal využiť príležitosť a nasťahovať si do ich spoločného domu milenku.
Zuzana sa s deťmi objavila na Bratislavských módnych dňoch, kde prišla podporiť svoju dcéru Salmu, ktorá si vyskúšala úlohu modelky. Na predvádzacom móle vyzerala božsky a jej mamina bola na ňu právom hrdá. Keby však Belohorcová tušila, čo sa deje za dverami ich domu na Tenerife, je otázne, či by rozdávala úsmevy na všetky strany.
Rozpad manželstva je pritom už úplne jasný. Belohorcová otvorene priznala, že si v osobnom živote urobila poriadok a potvrdila rozchod. Dokonca povedala, že si vedela predstaviť po svojom boku nového muža – takého, ktorý by ju skutočne rešpektoval.
No zatiaľ čo Zuzana rieši rodinu, deťom pripravuje bohatý program a upevňuje vzťahy v rôznych krajinách, jej manžel si podľa informácií českého portálu expres.cz užíva spoločnosť macedónskej realitnej maklérky Aleksandry. Očité svedectvá dokonca potvrdzujú, že si milenku nasťahoval priamo do domu, kde stále žije aj Zuzana s deťmi.
PROMI deti na BMD: Z Belohorcovej Salmy modelka, Verešovej dospelý syn a.... TOTO je Čírovej Hugo?!
Nová partnerka zjavne Hájkovi poriadne poplietla hlavu, no nedokázala oblbnúť všetkých. Aj keď krásna macedónka pôsobí sebavedomo a neodolateľne, práve jej prehnané sebavedomie jej malo zlomiť väz v biznise. Noví majitelia realitnej kancelárie ju totiž z firmy vyhodili.
„Alex s nami nebude pokračovať. Rozlúčili sme sa s ňou. Prebrali sme celú situáciu a dohodli sa, že to takto bude najlepšie, pretože keď sú v tom osobné vzťahy, tak to nerobí dobrotu," povedal pre český portál extra.cz Petr Mlčoch, jeden z dvojice nových majiteľov Tenerife Real.
Ide o pochopiteľný krok, keďže Zuzana v realitke naďalej zostáva. Zatiaľ čo moderátorka a matka sa stará o rodinu a deťom vytvára radostný svet, Hájek je zjavne úplne strhnutý novou láskou a situáciu využíva vo svoj prospech.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%