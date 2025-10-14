Robo Papp spochybňuje HIV: Toto sú celebrity NAKAZENÉ vírusom... Niektorých stál život!

BRATISLAVA - Spevák a bývalý moderátor Robo Papp opäť pobúril verejnosť svojimi výrokmi, v ktorých spochybňuje existenciu vírusu HIV. Jeden z lekárov naňho dokonca podal trestné oznámenie za šírenie nebezpečných dezinformácií. Pappove slová pritom znejú o to kontroverznejšie, že vírus HIV, ktorý spôsobuje ochorenie AIDS, si vyžiadal životy mnohých ľudí. Bežných, ale i známych osobností a ďalšie s ním otvorene žijú.
Okolo speváka a bývalého moderátora je opäť rušno. Väčšiu verejnosť totiž pobúril svojimi vyjadreniami o HIV. Tento vírus spochybňuje. Istý lekár naňho za to podáva trestné oznámenie. Na Facebooku v skupine "Nekŕmte nás odpadom" sa od spomínaného lekára objavil príspevok venovaný práve spevákovi.
„Podávam trestné oznámenie na speváka Roba Pappa. Šíri bludy, že HIV neexistuje! Ohrozuje tým životy... Dnes som v ambulancii zažil moment, ktorý ma šokoval. Liečim HIV pozitívnych pacientov. Prišiel ku mne jeden z nich a oznámil mi, že sa odmieta ďalej liečiť. Argument? Vraj HIV neexistuje. Vraj je to výmysel farmaloby. Ostal som v nemom úžase. Zistil som, že tieto bludy má z príspevkov speváka Roba Pappa, ktorý namiesto spevu dnes zarába na pseudovede a propaguje pochybnú literatúru od šarlatánov," znie komentár v úvode.
„A tu, priatelia, končí každá sranda. Pacient s rakovinou, ktorý odmietne liečbu, ohrozuje len seba. Ale pacient s HIV, ktorý odmietne liečbu, ohrozuje aj svoje okolie. Moderná antiretrovírusová terapia (ART) dokáže potlačiť vírus natoľko, že pacient je neinfekčný. Dosahujeme tzv. nulovú vírusovú záťaž. Takýto človek nemôže nikoho nakaziť, žije plnohodnotný život a má prognózu prežitia porovnateľnú so zdravým človekom" pokračoval.
„No ak liečbu odmietne, stáva sa vysoko infekčným. Riziko prenosu HIV na partnerov je extrémne vysoké – a ide o život. Šíriť nezmysly o tom, že HIV neexistuje, je preto viac než hlúposť. Je to nebezpečné. A podľa mňa to hraničí až s trestným činom šírenia poplašnej správy. Preto podávam na Roba Pappa trestné oznámenie. Toto nie je o názoroch, toto je o životoch," dodal.