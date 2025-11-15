Twiinsky vychovávajú dcérky ako sestry, chlapi im nechýbajú: Trpké slová o ťažkom materstve!

BRATISLAVA - Dvojitá dávka materinskej lásky! Sestry Veronika a Daniela Nízlové, známe ako spevácke duo TWiiNS, sa objavili na slávnostnom galavečeri Mama roka 2025. Kým kedysi žili bezstarostne a ich svet sa točil okolo hudby, dnes majú dve hlavné hviezdy svojich životov – svoje deti.
Veronika a Daniela Nízlové priznali, že keď sa stali mamami, všetko sa zmenilo. „Dovtedy sme mali taký polobezstarostný život, lebo sme neboli zodpovedné za žiadneho malého človeka,“ povedali otvorene. „Teraz mám neustály strach, neustále sa bojím, stále som v strehu. A hlavne – sú na prvom mieste a prispôsobili sme im absolútne všetko.“ Obe sestry majú s materstvom skúsenosti, ktoré ich posilnili a naučili pokore. Z energických dievčat, ktoré ovládali pódiá, sa stali citlivé mamy, ktoré pre svoje deti obetujú všetko. A ako prezradili, za mamu roka by pokojne pasovali každú jednu mamu.
Ak sa však bavíme o tom, čo by mama nikdy urobiť nemala, známe dvojičky sa jednoznačne zhodli v tom, že dieťaťu by nikdy nemala ublížiť ruka matky. „Psychické a fyzické týranie – to neviem pochopiť,“ hovorí Veronika, ktorá rovnako ako jej sestra Daniela vychováva dcérku viac-menej sama a aj ona má dni, kedy o sebe ako matke zapochybuje. „Tie pochybnosti sú stále. Veci nejdú vždy ako chceme, a potom si poviem – bože, mohla by som ešte viac urobiť. Ale na konci dňa som aj tak hrdá sama na seba, ako všetko zvládame, pretože sme na deti samé,“ dodala speváčka úprimne. V úprimnosti však sestry pokračovali aj ďalej a prezradili, že aj im dokážu občas rupnúť nervy...