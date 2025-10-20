Potvrdené! Zuzana Belohorcová priznala KRACH manželstva: Prvé slová!

PRAHA - Zuzana Belohorcová a jej manžel Vlasta Hájek v posledných týždňoch zapĺňali stránky médií špekuláciami o kríze v ich manželstve. Dvojica predala spoločnú firmu a aktuálne hľadá nového majiteľa aj ich vile. No a aktuálne plavovláska pre české médiá potvrdila, že všetko, čo sa šuškalo, je pravda!
O problémoch vo vzťahu Zuzany Belohorcovej a Vlastu Hájka sa začalo šuškať pred niekoľkými týždňami. Na Tenerife sa vraj už hovorí o rozvode a krízu v manželstve mala spôsobiť Vlastova údajná nevera. Týmto informáciám napokon nahrával fakt, že sa dvojica zbavila spoločnej firmy a aktuálne ponúka na predaj aj ich vilu.
Definitívny koniec? Belohorcová a Hájek predávajú dom za 5,5 milióna, Zuzana už SLINTÁ po iných!
Belohorcovú v týchto dňoch pracovné povinnosti zaviali do Prahy, kde moderovala svadobný veltrh. Spoločnosť jej robili obe deti a ďalej mali, podľa Super.cz, namierené na dovolenku do Miami. No a práve tomuto portálu sa plavovláska prvýkrát vyjadrila aj na tému krachu manželstva. A nič nevyvrátila, práve naopak.
„Pozerám sa do budúcnosti pozitívne. Riadim sa zásadným pravidlom, že všetko je v živote tak, ako má byť. Aj keď to teraz nevyzerá ideálne, tak možno, že keď sa stretneme o pol roka, povieme si, že to bola tá najlepšia vec, ktorá ma kedy stretla,“ povedala Belohorcová. Hoci si po vzore svojich rodičov priala, aby jej manželstvo vyšlo...
„Vždy je nádherné, keď rodina funguje. Moji rodičia sú spolu 51 rokov, aj ja som si myslela, že spolu zostaneme do konca života. Ale život prináša rôzne príbehy. Pre mňa vždy bola na prvom mieste moja rodina a deti. Budem teraz venovať viac energie sebe, svojej rodine a svojim deťom,“ dodala.