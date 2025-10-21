Michal Hudák si prišiel na svoje, keď sa ako hosť v relácii Inkognito objavila Ukrajinka Oľga. Okamžite prešiel na jej rodný jazyk a chrlil vety takou rýchlosťou, že až! A keby len to - upozornil aj na zvláštnosti tohto jazyka v porovnaní s tým našim. „Slová znamenajú niečo iné ako v slovenčine, sú vlastne prehádzané presne naopak,“ povedal Hudák a Marcel Forgáč spomenul historku, keď Števo Skrúcaný ruskému dievčatku povedal, že hrala úžasne. Dievčatko sa rozplakalo... a vo videu sa dozviete prečo.
Keď však prišlo na hádanie povolania Oľgy, došlo k stretu medzi hádačmi. Konkrétne medzi Čekym a Jarom Slávikom, ktorý sa rozhodne nechcel opakovať po známom hudobníkovi: “Nebudem sa opakovať po tebe, Čekovský, zase nie si taký dobrý...“ Vtom však zasiahol Hudák a vznikla z toho vtipná situácia... Skrátka hádači v tomto vydaní relácie perlili viac ako inokedy a smiechu nebolo konca-kraja. Priestoru na to bolo dosť, pretože povolanie uhádli takmer na prvú. Stopnite si, koľko sekúnd im to trvalo... a sledujte reláciu Inkognito v utorok o 20.40 na JOJ-ke.
Slávik v Inkognite podpichol Čekyho: Keby vedel, čo povie Hudák, ostane ticho! (Zdroj: TV JOJ/NL)