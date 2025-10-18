Komička dobrá, ale vodička?! Toto leto si Evelyn navždy zapamätá: Séria dopravných patálií

BRATISLAVA - Eva Evelyn Kramerová si toto leto rozhodne zapamätá! Namiesto oddychu ju totiž sprevádzala séria dopravných patálií, ktoré s humorom zdieľala aj so svojimi fanúšikmi.
Hoci by si mnohí mysleli, že Evelyn problémy s autom od šoférovania odradili, nie je to tak. Sympatická komička za volantom trávi viac času než kedykoľvek predtým. „Myslím, že toto leto všetci mohli vidieť, že som vodička, pretože sa mi pokazilo auto a bol to veľký povyk,“ smeje sa Evelyn. Ako sama priznáva, technika jej dala tento rok poriadne zabrať. „Všetko sa mi udialo tento rok s autom. Moje auto sa zbláznilo a povedalo si, že prestane fungovať,“ dodala so svojím typickým humorom a nadhľadom.
Našťastie aj keď jej vozidlo vypovedalo službu, Evelyn si z toho ťažkú hlavu nerobí. A keďže rada cestuje, na čerpacích staniciach je ako doma. No kým väčšina vodičov na pumpe len natankuje a uteká ďalej, Evelyn má svoj rituál. „Urobím si dlhšiu prestávku – kávička je základ. Tým, že chodíme na zájazdy veľa, tak vždy zastavíme na pumpe, dáme si chill, kávu, vodu... Je to taký príjemný čas strávený pre nás,“ hovorí. No to zďaleka nie je všetko. Ako sama s úsmevom priznala, z čerpacích staníc si neodnáša len kávu – vraj má slabosť ešte pre niečo, čo by čakal naozaj málokto!