Ak ste herečku Juhásovú doteraz nepoznali, odteraz budete: Besnota z dovolenky a lekáreň v kufri

Ada Juhásová
Ada Juhásová (Zdroj: STVR)
BRATISLAVA - Každá boliestka je hneď svetový problém! Herečka Ada Juhásová priznáva, že známe skautské heslo "vždy pripravený" uplatňuje hlavne v boji proti chorobám.

Herečka Ada Juhásová je rodená Košičanka, aktuálne stála členka umeleckého súboru Mestského divadla Žilina. Televízni diváci ju iste poznajú z Jojkárskych seriálov Delukse a Nemocnica, kde stvárňuje postavu ortopedičky Evy Skalovej. Málokto však vie, že ona sama je vlastne hypochondrička. „Podľa mňa to nie je hypochondria, lebo ja tie choroby mám,“ obraňuje sa Ada. Priznáva však, že má doma zásoby ako malá lekáreň a aj keď ide na dovolenku, berie so sebou obrovskú lekárničku: „Ja som ten, kto má všetky lieky,“ tvrdí a vysvetľuje, čo robí pre to, aby na žiadny nezabudla. Jej rozprávanie je takpovediac trojbalenie - humor, dramatické zdravotné príbehy a sebairónia. 

Dozvieme sa napríklad aj to, že sa z jednej dovolenky namiesto s magnetkou vrátila s chorobou, ktorú jej vymyslela vlastná fantázia. Dlhé "liečenie", sebapozorovanie a vygenerované diagnózy, nad ktorými lekári iba krútili hlavou. „Ja som sa zhaluzila, že čo keď som cez ranu chytila besnotu... a ja teraz do mesiaca skapem, lebo mňa nikto nezaočkoval,“ popisuje svoje pocity a dodáva, čo sa dialo u lekárky... Pozrite si nielen video, ale aj talkšou Neskoro večer v sobotu o 21.45 na Jednotke. Budete svedkami vtipného rozprávania, ako veľmi dokáže Ada prežiť strach z choroby, hoci iba fiktívnej.

Ak ste herečku Juhásovú doteraz nepoznali, odteraz budete: Besnota z dovolenky a lekáreň v kufri (Zdroj: STVR)

Ak ste herečku Juhásovú doteraz nepoznali, odteraz budete: Besnota z dovolenky a lekáreň v kufri
