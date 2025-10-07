Drsný VYHADZOV: Relácia českého moderátora dostala stopku! Potopila ho Patrasová?

PRAHA – Relácia Aleša Cibulky Sejdeme se na Cibulce na TV Barrandov končí. Relácia, ktorá sa vrátila minulý rok na Silvestra po desiatich rokoch na obrazovky, u divákov neuspela a televízia tak pristupuje k zmenám.
Relácii Sejdeme se na Cibulce sa nepodarilo nadviazať na predchádzajúce úspechy sledovanosti aj napriek unikátnym hosťom, ktorých si moderátor do relácie pozýval. „Dôvodom je sledovanosť. Voči Alešovi nás to veľmi mrzí, pretože je obrovský profesionál a pre tú reláciu robil prvé, posledné, prinášal neskutočne zaujímavých a vtipných hostí. Ale divák je kráľ, divák rozhoduje,“ dozvedela sa redakcia extra.cz neoficiálne.
Neskôr sa k tomu vyjaril aj moderátor a naznačil, že s televíznou skupinou Barrandov hľadajú spoločne cestu, ako osloviť divákov. „Je to tak, 143. časť relácie Sejdeme se na Cibulce, ktorý odvysiela televízia Barrandov na konci októbra, bude zatiaľ posledný. Jak mi potvrdilo programové oddelenie, do konca roka potom diváci uvidia v našich pravidelných časoch tie najlepšie časti, ktoré sme v tejto sezóne natočili. A áno, môžem potvrdiť, že v súčasnosti jednám s vedením TV Barrandov o novom formáte. Hneď ako sa na niečom dohodneme, dám vám vedieť. Vzkriesiť ‚starý dobrý Barrandov‘ dá síce prácu, ale my sa nevzdávame a ďakujeme všetkým divákom, ktorí nás znovu objavili,“ napísal Aleš Cibulka. Zároveň odmietol náznaky, že relácia skončila kvôli vulgarizmom. Pripustil ale, že jeho humor je niekedy na hrane. Jeho relácia sa neúmyselne preslávila aj tým, že do nej napriek prísľubu nedorazila Dagmar Patrasová, pretože sa namiesto nakrúcania opila vo vietnamskej reštaurácii.