Domáci pôrod Puklušovej NEVYŠIEL: Rýchly prevoz do nemocnice!

Natália Puklušová a Michal Marguš (Zdroj: Instagram N.P.)

BRATISLAVA - Z herečky Natálie Puklušovej (39) sa stala mamina. Svoju vysnívanú dcérku priviedla na svet v piatok podvečer. Rozhodla sa pre domáci pôrod, no ten jej nevyšiel. Musela byť prevezená do nemocnice!

Natália Puklušová sa v máji podelila s krásnou novinkou. Pod srdcom nosila svoje prvé dieťatko. S partnerom Michalom sa so správou podelili na sociálnej sieti Instagram.

„Stať sa rodičom ma celkom vystrašilo. Najviac sa bojím toho, že budem unavená, lebo som človek, ktorý potrebuje veľa spánku. Veľa strachov sa vyplavuje, ale ja viem, že je to iba strach z nepoznaného. Ako vždy keď sa púšťam do neprebádaných vôd v živote. Ale viem, že všetko zvládnem. Lebo mám Michala, lebo mám rodinu, mám milujúcich priateľov,“ zverila sa v tom čase.

(Zdroj: Instagram NP)

A v piatok podvečer nastal dlhoočakávaný deň D. Herečka chcela priviesť bábätko v pohodlí domova, no pôrod sa nevyvíjal podľa predstáv, a preto bol nutný prevoz do nemocnice. „Pôrod bol dlhý, Natálka 3 noci predtým, ako bubka prišla na svet, už poriadne nespala, lebo začali kontrakcie, a tak už pri začiatku pôrodu bola dosť vysilená. Začali sme rodiť doma. To bol plán A. Mali sme zároveň ale aj plán B, ak by sme ho potrebovali," vyjadril sa Natáliin partner.

Keď sa pôrod ani po niekoľkých hodinách nespúšťal, rozhodli sa konať. Plán B bola hospitalizácia za hranicami Slovenska, no cesta tam trvala dlhšie, a to si nemohli dovoliť. Preto zvolili jednu z bratislavských nemocníc. „V danom stave sme ale potrebovali ísť do nemocnice, ktorá bude najbližšie aj keď šlo o rozdiel 15 minút. Rozhodnúť mala mamina. Tá však bola v takom stave, že žiadne rozhodovanie nebolo možné, a tak to ostalo na mne. Som Váhy, tak si asi viete predstaviť, aké to bolo, nemal som čas dlho premýšľať a na radu našej asistentky som sa rozhodol, že ideme do Ružinova," pokračoval.

(Zdroj: Instagram N.P.)

Zo slovenských nemocníc mali strach... „Po minulých skúsenostiach s našim zdravotníctvom sme mali trochu obavy, všetky však opadli, keď sme zazvonili na pôrodnici a otvorila nám najmilšia pôrodná asistentka, akú sme si mohli priať. Natálka mohla rodiť v akej polohe chcela, ešte mali dokonca aj difuzér s esenciálnymi olejmi a mohli sme si pustiť k pôrodu relaxačnú hudbu," dodal. Ich dcérka mala 4300 gramov a 53 centimetrov. A dali jej naozaj nezvyčajné meno, a to Wilka Mária.