Marcel Forgáč reaguje na politickú situáciu: Vládu nazval kultom!

Marcel Forgáč (Zdroj: Instagram MF)

Po tom, čo sa prevalili škandály spojené s čerpaním eurofondov – od predražených nákupov až po luxusné vily, prišla do krajiny kontrolná delegácia z Európskeho parlamentu. Jej cieľom je preveriť, či sa peniaze, ktoré sem Brusel posiela, míňajú podľa pravidiel. Na jej čele je český europoslanec Tomáš Zdechovský. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok označil návštevu za trestnú výpravu z Bruselu s cieľom hľadať zámienky na zablokovanie unijných peňazí pre Slovensko. „Namiesto toho, aby si predstavitelia súčasnej slovenskej vlády s delegáciou Výboru pre rozpočtovú kontrolu v pokoji a vecne vyrozprávali dôležité témy, pustili sa do útokov a obviňovania," napísal na sociálnej sieti český europoslanec Zdechovský z najsilnejšej frakcie Európskej ľudovej strany.

Táto situácia nenechala chladným ani moderátora Marcela Forgáča, ktorý sa k tomu vyjadril celkom svojsky. „Predstavujem si, ako pokladník našej triedy kompletne rozbil vyskladané peniaze na svoje radovánky. Do posledného centu. Vedenie školy by zriadilo komisiu na prešetrenie, kam a ako išli peniaze z fondu nás všetkých," začal v úvode. „A teraz si predstavujem polovicu triedy, ktorá pľuje na členov vyšetrovacej komisie, nadáva im a hovorí o tom, že sú trestnou výpravou a hlavne, nech idú domov. "Ale to sú predsa aj Vaše peniaze a vyzerá, že boli de facto ukradnuté" Nezáujem. Komisia bola vyhlásená za antitriednu a neférovú," pokračoval.

„Na facebooku vznikajú skupiny “Povedzme NIE protitriednemu diktátu vedenia školy” a “Stojím za pokladníkom”, kde to vrie a na komisii neostane nitka suchá. Problémom už nie sú ukradnuté peniaze, problémom je komisia. Odkiaľ je , čo si to dovoľuje, a prečo jej predsedom nie je pokladníkov strýko," dodal. „Toto už nie je len nevedomosť, toto nie je drukovanie svojim, toto je naozajstný kult, či sekta. Kult, ktorý vidí, ale pritom nechce vidieť papalášizmus a zlodejinu z našich peňazí, našich diaľníc a nemocníc na kvalitnejší život vyvolených. Notabene v čase, keď si my všetci zas a znova priťahujeme opasky a denne radostne čakáme na sms o transakčnej dani. Kult, ktorý, aj keby členovia nemali čo do huby, obháji vlastnou hruďou aj zlaté vane a evidentne ukradnuté peniaze. No kult, no. Všetky znaky kultu splnené," uzavrel.