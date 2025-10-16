Nórska cirkev sa LGBTQ ľuďom ospravedlnila: Malo ísť o diskrimináciu a utrpenie

OSLO - Luteránska cirkev v Nórsku sa vo štvrtok ospravedlnila tamojšej LGBTQ komunite za spôsob, akým boli jej členovia v minulosti spoločensky a cirkevne diskriminovaní. Informovala o tom agentúra AFP.
V 50. rokoch minulého storočia konferencia biskupov Nórskej cirkvi označila homosexuálov za „sociálne nebezpečenstvo celosvetového rozsahu“ a ich správanie za „zvrátené a opovrhnutiahodné“. Predseda konferencie biskupov Nórskej cirkvi Olav Fykse Tveit vo štvrtok vo svojom prejave v klube London Pub, vyhľadávanom gaymi v Osle, pripomenul, že biskupi Nórskej cirkvi v roku 2022 uznali, že inštitúcia, ktorú vedú, spôsobila homosexuálom utrpenie. „Je preto správne, že ako cirkev preberáme zodpovednosť a ponúkame ospravedlnenie,“ dodal biskup Tveit s odkazom na diskrimináciu, nerovnaké zaobchádzanie a obťažovanie, ktoré „v príslušníkoch LGBT komunity vyvolávali pocit hanby a niektorých viedli k strate viery“.
Podľa Stephena Adoma, ktorý vedie Asociáciu pre rodovú a sexuálnu diverzitu v Nórsku, sú tieto ospravedlnenia „silné a dôležité“, no prichádzajú „príliš neskoro pre tých, ktorí zomreli na AIDS, s pocitom úzkosti, pretože cirkev považovala epidémiu za Boží trest“. Podľa Adoma sa vo svete šíri konzervatívna a populistická pravicová vlna, ktorá dehonestuje rôznorodosť ľudskej identity a tela. Z prieskumu inštitútu Opinion si 65 percent respondentov v Nórsku myslí, že je najvyšší čas na ospravedlnenie sa Nórskej cirkvi homosexuálom. V posledných rokoch k tomuto aktu pristúpili aj protestantské cirkvi v Anglicku a Kanade.
3,4 milióna veriacich v Nórsku
Luteránska cirkev v Nórsku, známa aj ako Nórska cirkev, má 3,4 milióna veriacich, čo je viac ako 60 percent nórskej populácie. Rokmi postupne prijala liberálnejší postoj k LGBTQ ľuďom: od roku 2007 v nej môžu slúžiť aj homosexuálni kňazi a cirkevné sobáše osôb rovnakého pohlavia povolila v roku 2017.
Spomínaný London Pub je jeden z dvoch barov, ktoré boli 25. júna 2022 počas pochodu za práva LGBTQ ľudí dejiskom útokov. Streľbu na týchto miestach neprežili dvaja ľudia a deväť ďalších osôb utrpelo vážne zranenia. Útočník, Zaniar Matapour, Nór s iránskymi koreňmi, ktorý prisahal vernosť Islamskému štátu, bol za tento závavažný teroristický čin odsúdený na maximálny trest 30 rokov väzenia s možnosťou neobmedzeného predĺženia.