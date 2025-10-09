Zuzana Kubovčíková Šebová s Michalom Kubovčíkom (Zdroj: Ján Zemiar)
BRATISLAVA - Zuzana Kubovčíková Šebová opäť pobavila divákov šou Dobre vedieť. Tentoraz sa však odhalila zo svojej súkromnej stránky – a jej manžel to doma rozhodne nemá jednoduché!
Herečka sa počas zábavnej šou podelila o svoj malý, no zábavný zlozvyk. „Ja som totálne na párne čísla. Mne je všetko ostatné jedno, ale aj preto mám dve deti. Muža síce jedného – to som trochu vybočila,“ rozosmiala Zuzka štúdio.
Šebová dokonca prezradila, že jej mánia sa neobmedzuje len na deti: „Aj teraz napríklad Miško kúpil tri záhradné lampy a ja som ho donútila ísť kúpiť štvrtú.“ Je jasné, že pri jej zvykoch to doma manžel, herec Michal Kubovčík, nemá ľahké, no Zuzka sa nad tým len usmieva a baví sa.
A ako by to bolo, keby sa herečka nezasmiala aj so svojimi kolegami? Popri tomto všetkom si Zuzka stihla aj pokoketovať s Mariánom Miezgom – čo mu presne povedala, si pozrite vo videu zo šou. Pre viac zábavných momento sledujte zábavnú šou Dobre vedieť vo štvrtok 9.októbra o 20.40 na Jojke.
Zuzana Šebová priznala zvláštnu ÚCHYLKU: Puknete od smiechu, jej manžel to doma nemá ľahké! (Zdroj: TV JOJ)