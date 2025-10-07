Sitkey z Dunaja i Sľubu je stále single: Nechcem na nič tlačiť, ale... Ženy, to je hodená rukavica!

BRATISLAVA - Tomáš Sitkey zaujal divákov najskôr v Dunaji, neskôr sa objavil aj v Sľube. Dve odlišné postavy mu priniesli pestré herecké skúsenosti, no ešte väčšia výzva na neho aktuálne čaká!
Herec Tomáš Sitkey dnes balansuje medzi dvoma žánrami – vážnejším charakterom v Dunaji a uvoľnenejšou postavou veksláka v Sľube. „Obe postavy sú síce menšie, ale sú výrazné. Veľmi ma bavia jedna aj druhá, normálne by som sa cítil voči ním blbo, keby som musel jednu uprednostniť,“ prezrádza s úsmevom na tvári charizmatický herec, ktorý je v súkromí celkom iný ako jeho postavy. „Som aj veselý a mám rád aj humor, vtip v živote, ale niekedy mám aj zlé nálady, úzkosti, som taký nijaký….Asi som trošku náladový. Som taký rozmanitý by som povedal,“ zveril sa herec, ktorý sa prvýkrát postaví na javisko aj ako muzikálový herec. Dostal totiž ponuku od Ďurovčíka do svetoznámeho muzikálu Rómeo a Júlia...
Svetoznámy muzikál Rómeo a Júlia je späť! Hviezdiť v ňom bude aj Sitkey: Keď zazvonil telefón, tak...